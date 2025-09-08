Sjuksköterska
Region Jönköpings län / Sjuksköterskejobb / Vetlanda Visa alla sjuksköterskejobb i Vetlanda
2025-09-08
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Vetlanda
, Sävsjö
, Eksjö
, Nässjö
, Aneby
eller i hela Sverige
Öron- näs- och halskliniken, Region Jönköpings län
Är du legitimerad sjuksköterska och vill arbeta på en klinik med framåtanda i en trivsam arbetsmiljö? Varmt välkommen att bli en del av vårt gäng på öron-, näs- och halsmottagningen i Eksjö.
Rollen som sjuksköterska
Med kvalité, omtanke och expertis i varje möte är vårt mål att erbjuda våra invånare en säker, tillgänglig och kvalitativ öron-, näsa- och halssjukvård. Som sjuksköterska på öron-, näs- och halsmottagningen får du ett omväxlande arbete som innebär att arbeta med telefonrådgivning, hantera remisser, assistera läkare och kalla patienter. Eftersom öron-, näs- och halskliniken är en länsklinik innebär tjänsten arbete på alla våra mottagningar med basplacering i Eksjö, arbetstider är måndag- fredag. Resor till mottagningarna i länet görs på arbetstid med klinikbil.
Vi erbjuder ett vikariat på ett år med eventuell möjlighet till förlängning, startdatum snarast möjligt. Vikariatet är på heltid, vi är öppna för dialog om lägre sysselsättningsgrad ifall det finns önskemål från din sida.
Din blivande arbetsplats
Öron-, näs- och halskliniken är en länsklinik som tar hand om patienter med sjukdomar och skador i öron-, näs- och halsområdet. Vi bedriver verksamhet i Eksjö/Nässjö, Jönköping och Värnamo. Kliniken består av flera olika enheter, öron-, näs- och halsmottagningar, sömnapnémottagningar, audionommottagningar och en hörselteknisk avdelning. På Länssjukhuset Ryhov i Jönköping finns även vår akuta verksamhet och våra slutenvårdsplatser. Totalt är vi cirka 100 medarbetare. (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/Oron-nas-och-halskliniken/)
På kliniken värdesätter vi en god arbetsmiljö där samarbete, lyhördhet, öppenhet och delaktighet är viktigt. Tillsammans arbetar vi för en tillgänglig och högkvalitativ öron-, näs och halssjukvård för invånare i alla åldrar i Jönköpings län.
Läs gärna mer om vår klinik här: Öron-, näs- och halskliniken som arbetsplats (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/Oron-nas-och-halskliniken/)Publiceringsdatum2025-09-08Profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du har god förmåga att samarbeta samt att organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och trivs med varierande arbetsuppgifter. Du är kvalitetsmedveten, tar initiativ och ansvar för egna arbetsuppgifter men även för helheten. Du är trygg i din yrkesroll och har framåtanda med intresse för utveckling och lärande.
Hos oss blir du en del av ett team, samtidigt som du behöver kunna arbeta självständigt. Har du tidigare erfarenhet från mottagningsarbete och journalsystemet Cosmic ser vi det som en bonus. B-körkort är ett krav eftersom resor förekommer i tjänsten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Öron-, näs- och halsmottagningen är en verksamhet som strävar efter att ständigt utvecklas och förbättras för att höja kvaliteten på omhändertagandet av våra patienter. Vi vill verka för ett gott arbetsklimat där vi ser allas delaktighet som viktig. Du blir en del i en arbetsgrupp med god gemenskap där vi värdesätter varandras kunskaper.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Om du vill veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta vårdenhetschef Camilla Vernersson, camilla.vernersson@rjl.se
, 010 242 17 72.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 5 oktober.
Urval, intervjuer och tillsättning kan komma att ske löpande under rekryteringsprocessen, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K1028/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9498300