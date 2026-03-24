Sjuksköterska - sommarvikarie
2026-03-24
Publiceringsdatum2026-03-24Om företaget
Välkommen till Capio Nacka Närakut - Bli en del av vårt team!
Vill du jobba på en dynamisk arbetsplats där ingen dag är den andra lik? Har du en passion för akutsjukvård och trivs med ett högt tempo i ett sammansvetsat team? Då är det dig vi söker till vår närakut i Nacka!
Capio Närakut Nacka erbjuder akutvårdsjukvård för både barn och vuxna som inte har behov av akutsjukhusens resurser. Våra öppettider är 8 - 22 med tillgång till röntgen alla årets dagar. Vi tar emot cirka 42 000 patienter per år varav 30 % består av ortopedi.
Vi tar emot patienter via drop-in, hänvisning av 1177 eller genom ambulans och sjukvårdstransport. Vår närakut är till för akuta besvär som inte kan vänta tills vårdcentralen öppnar, som frakturer, akuta allergier, sårskador, akut buk, njursten, akut lumbago, ÖLI, tonsilit, UVI med feber och andra akuta tillstånd.
Med ett team av engagerade läkare, sjuksköterskor och undersköterskor arbetar vi nära tillsammans för att ge bästa möjliga vård till våra patienter. Capio Närakut Nacka ligger i Nackas sjukhusområde och här får du vara en del av en arbetsplats med en stark lagkänsla där patienten alltid är i fokus.
Din roll
Som sjuksköterska hos oss på Capio ansvarar du för bedömning och triagering samt för det första mötet med patienten. Du utför sedvanliga sjuksköterskeuppgifter och omvårdnadsåtgärder enligt ordination. I samarbete med andra sjuksköterskor, undersköterskor och läkare ser du till att patienten får den vård som behövs, antingen för att skickas hem eller för vidare transport till akutmottagning. Vi arbetar i journalsystemet TakeCare och använder oss av RETTS i triagering.
Om dig
Vi söker en sjuksköterska som drivs av att hjälpa patienter i akuta situationer. Du ska ha förmåga och vara trygg med att snabbt ställa om till ändrade arbetsuppgifter och ha lätt för att hitta lösningar. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, är flexibel och har ett intresse för utveckling och att hitta nya, förbättrade lösningar.
Du är legitimerad sjuksköterska och det är meriterande om du har ett par års erfarenhet, gärna inom akutsjukvård. Erfarenhet av triagesystemet RETTS och gipskompetens är också meriterande.
Vi ser gärna att du är flytande i svenska, både i tal och skrift. Har du ytterligare språkkunskaper är det en fördel.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker en kollega som vill bidra till att skapa en positiv arbetsmiljö där vi samarbetar och stöttar varandra.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7338909-1910693". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
https://jobba.capio.se
Lasarettsvägen 6 (visa karta
)
131 45 NACKA
