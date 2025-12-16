Sjuksköterska - graviditetsvikariat
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Skurup Visa alla sjuksköterskejobb i Skurup
2025-12-16
, Svedala
, Ystad
, Sjöbo
, Trelleborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Skurup
, Ystad
, Sjöbo
, Tomelilla
, Vellinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-16Om företaget
Mitt ute på den skånska landsbygden, i charmiga Skurups kommun, hittar du vår pärla till vårdcentral. Hit tar du dig enkelt med Pågatåget som stannar nästan vid dörren - smidigt, miljövänligt och bekvämt. Kör du bil? Inga problem - vi bjuder på gratis parkering!
Vi är ett glatt och sammansvetsat gäng på 16 personer som tillsammans tar hand om cirka 5 800 patienter - från första steget till livets alla skeden. Hos oss är ingen dag den andra lik, och vi jobbar tätt ihop som ett team där både skratt och samarbete är självklara ingredienser.
Vi tror på att olikheter gör oss starkare - både som kollegor och som människor. Här möts hög kompetens med värme och humor, och vi stöttar varandra i både med- och motvind.
På vår vårdcentral finns ett laboratorium bemannat med undersköterska (ibland sjuksköterska) för både planerad och akut provtagning. Våra yrkeskategorier är: distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, kurator, läkare, fysioterapeuter, medicinsk sekreterare och receptionist - alla med hjärtat på rätt ställe.
Din roll
Vi söker just dig som är legitimerad sjuksköterska till ett graviditets vikariat med start enligt överenskommelse till och med augusti 2026.
Dina arbetsuppgifter är omväxlande och kommer bestå av telefonrådgivning, chatt, mottagnings arbete, bedömning av akuta patienter mm. Arbetet är till stor del självständigt vilken innebär att kunna göra egna bedömningar och fatta egna beslut. På vår enhet arbetar vi dagligen med sambedömning där du som sjuksköterska tillsammans med läkaren och andra professioner bedömer patienterna.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patient fokus. Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktighet från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte.
Dessutom erbjuder vi även följande:
• Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Frukost varje dag * Nätverk inom ditt område * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Du som söker är legitimerad sjuksköterska, gärna med några års erfarenhet. Du är trygg i både person och profession samt har ett patientfokuserat arbetssätt.
Du är noggrann i ditt arbete, har förmåga till flexibilitet och kan anpassa tempo och arbetsmetoder efter vad varje situation kräver. Vi värdesätter laganda och förmåga att ta initiativ. Som person är du tydlig och förtroendeingivande samt har god förmåga att strukturera och prioritera. Du är engagerad och noga med att alltid hålla hög kvalitet i ditt arbete.
Du gillar utmaningar, vill vara delaktig i vårdcentralens utveckling och ser samarbete med kollegor som viktiga parametrar.
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Publicerat: 2025-12-16
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Cecilia Nilsson cecilia.nilsson@capio.se +46734449739 Jobbnummer
9646115