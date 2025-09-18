Site Manager/Områdeschef till Tvätteriet
2025-09-18
Försörjningsförvaltningen är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen.
Verksamheten bedrivs i hela Västra Götaland med fokus på försörjning och logistik till regionens olika verksamheter. Vi utvecklar och levererar bland annat tjänster inom måltider, tvätt, läkemedelsnära produkter och hjälpmedel, samt lagerhåller och distribuerar produkter till Västra Götalandsregionens verksamheter och via överenskommelser till regionens kommuner.
Tvätteriet i Alingsås är mitt i en spännande utvecklingsresa - och vi söker dig som vill ta täten. Som områdeschef får du ett helhetsansvar för en produktionsverksamhet där kvalitet, hållbarhet och innovation går hand i hand. Är du en erfaren chef inom produktion/ teknik och har en stark drivkraft i att leda en samhällsviktig verksamhet med stort fokus på utveckling? Välkommen!
Om arbetet
I rollen som Områdeschef leder du hela verksamheten på Tvätteriet i Alingsås. Det innebär ansvar för produktion, teknik, logistik och stödverksamhet - och framför allt: att säkra en stabil och hållbar leverans till vården i Västra Götalandsregionen. Vi genomför nu en nysatsning med fokus på modern teknik och nya arbetssätt, som innebär att vi lägger mycket fokus på förbättringsarbete med delaktighet och involvering av medarbetarna.
Du har fullt verksamhets-, personal- och budgetansvar samt leder tre direktrapporterande chefer och en administratör. Du är indirekt chef för cirka 235 medarbetare.
Rollen innebär också:
Strategisk och operativ utveckling av flöden, processer och arbetssätt
Ekonomistyrning, mål- och nyckeltalsuppföljning
Ansvar för arbetsmiljö och kompetensförsörjning
Nära samverkan med vårdgivare, andra verksamheter i VGR och externa intressenter
Säkra att verksamheten har fungerande processer för kontinuitetshantering
Rollen innebär att tänka och agera strategiskt - samtidigt som du är delaktig i hela kedjan av processen i VGR.
Du leder det övergripande utvecklingsarbetet och skapar förutsättningar för struktur, stabilitet och innovation. Den operativa driften hanteras av avdelningschef/produktionschef, som du leder och stöttar.
En viktig del av uppdraget är att steg för steg förverkliga vår långsiktiga färdplan, tillsammans med medarbetare och stödfunktioner, bygga "framtidens tvätteri". Du blir en central aktör i att skapa robusta strukturer, minska miljöpåverkan och stärka arbetsmiljö och medarbetarengagemang. Att bibehålla en tydlig struktur är en viktig del av vårt förändringsarbete - och en förutsättning för hållbar utveckling.
Du rapporterar till förvaltningsdirektören och förutom att leda Tvätteriets ledningsgrupp ingår du i förvaltningens ledningsgrupp där du har en aktiv medverkan i strategiarbetet för en långsiktigt hållbar verksamhet inom hela förvaltningen.
Din placering är på vår produktionsanläggning i Alingsås. Resor över dagen inom Västra Götaland förekommer.
På Tvätteriet Alingsås är vi 240 medarbetare som försörjer sjukvården inom Västra Götalandsregionen med tvätt, textilier och sterila produkter. I vår produktion med skiftverksamhet tvättar vi nära 40 ton textilier varje dygn och distribuerar rena textilier och upphämtar smutstvätt till alla vårdverksamheter i ständigt cirkulärt flöde.
Om dig
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av kvalificerat arbete som chef inom produktionsverksamhet i en större organisation. Du har erfarenhet av att leda verksamhet, ekonomi och personal, och att vara chef över chef. Du har erfarenhet av att ingå i överordnad ledningsgrupp, med ansvar för en del av en övergripande helhet. Du är också en van förändringsledare med förmåga att omsätta strategi till konkret handling.
Du har högskoleutbildning inom teknik/produktion eller liknande inriktning. Utbildning/kunskaper inom lean production, ledarskap, produktionsutveckling och/eller ekonomistyrning är en fördel.
Vi söker dig som är en trygg och modig ledare med helhetssyn och ett starkt driv. Du är uthållig, strategisk och vågar tänka nytt, samtidigt som du har tålamodet att arbeta metodiskt när vägen är utmanande.
Du är en kommunikativ och prestigelös ledare som kan förmedla en tydlig riktning och skapa sammanhang - både för medarbetare och samarbetspartners. Du har en god förmåga att engagera, involvera och ta vara på medarbetares kompetens och drivkraft, och du bygger starka samarbeten även över organisatoriska gränser.
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringsprocessen behöver du inte bifoga personligt brev. Du kommer i stället få besvara ett antal frågor där du får beskriva dina erfarenheter. I en senare del av rekryteringsprocessen kommer arbetspsykologiska tester att genomföras.
Vi ser fram emot din ansökan, senast 5 oktober!
Sökord: site manager, fabrikschef, platschef, anläggningschef, plant manager, operations manager
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
