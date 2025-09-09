Sin Ramen söker serveringspersonal
SIN F&B Group AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2025-09-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SIN F&B Group AB i Stockholm
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Sin Ramen söker serveringspersonal - bli en del av vårt team!
Älskar du god mat, bra service och att jobba i ett högt tempo med härlig stämning? Vi på Sin Ramen söker nu serveringspersonal som vill vara med och ge våra gäster en lika smakrik som minnesvärd upplevelse.
Vem är du?
- Du är positiv, serviceinriktad och trivs med att jobba i team
- Du gillar att ha många bollar i luften och håller alltid ett öga för detaljer
- Du har gärna erfarenhet av service, men det viktigaste är din inställning
Vad erbjuder vi?
- Ett passionerat och härligt team
- Ett modernt koncept i en skön och spännande miljö
- Möjligheter att växa med oss - vi satsar på långsiktiga relationer
- Personalmat, god stämning och schyssta villkor
Vi söker just nu personal till vår restaurang Sin Slaughterhouse, som ligger vid Globen (slakthusområdet). Läs mer om oss och vårt koncept på www.sinramen.se
Låter det som något för dig?
Skicka en kort presentation + CV till [work@singroup.se
] och märk mejlet med "Serveringspersonal". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: work@singroup.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "serveringspersonal". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare SIN F&B Group AB
(org.nr 559276-6140)
Hallvägen 13 (visa karta
)
121 62 JOHANNESHOV Arbetsplats
Sin Slaughterhouse Jobbnummer
9500859