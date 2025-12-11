Simulatortekniker
2025-12-11
Vill du ta ett nästa steg i karriären eller vara en del av något större och värdesätter att - med den du är och det du gör - få bidra till ett säkrare och bättre samhälle? Vi växer och söker nu en simulatortekniker för att stärka upp vårat team.
Flygenheten
Just nu söker Norrbottens flygflottilj F 21 en simulatortekniker till Teknikavdelningen (Flygsimulator). Teknikavdelningen tillhör Flygenheten som med sina två JAS 39 Gripen divisioner utgör en central del av Sveriges försvar. Tjänsten som simulatortekniker innebär att du blir en del i byggandet av denna förmåga. Teknikavdelningen sköter drift och underhåll av flygsimulator samt planerings- och utvärderingssystem för JAS39 Gripen vid F 21. I rollen som simulatortekniker kommer du att ingå i en arbetsgrupp om fem personer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Drift, felavhjälpande och förebyggande underhåll samt uppföljning av flygsimulatorsystem och stödsystem.
• Periodisk systemuppdatering.
• Stödja stridsflygdivisionerna med teknisk support avseende planerings- och utvärderingssystem
• Stöd till användarna av de olika systemen.
• Stöd till insatsdivisionerna vid övningar och insatser
• Materielhantering
• Samarbete med industrin avseende simulatorutveckling.
• Delta i avdelningens verksamhetssäkerhetsarbete samt långsiktiga förbättringsarbete.
• Stödja i planering, dokumentation, arbetstidsplanering samt inköp och beställningar.
Befattningen erbjuder varierande arbetsuppgifter i en stimulerande och trevlig arbetsmiljö som både är i kontorsmiljö och till viss del i utemiljö under övningar där även praktiskt arbete förekommer. Kontinuerlig utveckling av de olika tekniska systemen gör att arbetet är omväxlande. I ditt arbete som simulatortekniker på Flygenheten arbetar du nära piloterna med ett servicetänk i fokus. Här har du möjlighet att bidra med din kunskap och engagemang för att driva enheten framåt. Som anställd ska du uppfylla Försvarsmaktens krav för fysisk standard, därför ingår även fysisk träning som en arbetsuppgift. Försvarsmakten är under stark tillväxt och arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas över tid. Med hänsyn till verksamhetens unika natur kommer en stor del av den systemspecifika utbildningen att genomföras på plats (On-the-job training).
KRAV
Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieutbildning med inriktning mot el/tele/data eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren kan bedöma som likvärdig.
• Körkort klass B (manuell växellåda).
• Goda kunskaper i svenska samt engelska (tal och skrift).
Dina personliga egenskaper präglas av stor noggrannhet, högt säkerhetstänkande och en god förmåga till samarbete. Tjänsten kännetecknas av ett högt personligt ansvarstagande där du förväntas vara självgående, driven och prestigelös. Du bör ha en hög förmåga att kunna hantera och prioritera mellan varierande arbetsuppgifter, stundtals under tidspress.
Meriterande
• Förmåga att sätta dig in i och felsöka i komplexa tekniska system.
• Goda kunskaper inom digitalteknik och nätverk.
• Erfarenhet av administrativt arbete i datorsystem
• God datorvana med kunskap om LINUX/UNIX/Windows.
• Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
• Tidigare erfarenheter av drift och underhåll.
• Genomförd värnplikt/grundläggande militärutbildning med godkänt resultat.
• God kunskap om Försvarsmaktens verksamhet och organisation.
• Dokumenterad erfarenhet som chef inom arbetsledande befattning med personalansvar.
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad Heltid
Arbetsort Luleå
Civil befattning
Internutbildning, tjänsteresor och övningar förekommer.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
UPPLYSNINGAR OM BEFATTNINGEN
Upplysningar om befattningen lämnas av chef teknikavdelningen Mikael Mitchell
Information om rekryteringsprocessen
Lämnas av HR generalist Anton Eliasson.
Fackliga företrädare
OF F 21, SACO, SEKO, OFR/S
Samtliga kontaktpersoner nås via F 21 telefonväxel 0920-23 40 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-09. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Norrbottens flygflottilj, F 21, är Sveriges nordligaste flygflottilj. Huvudbasen är i Luleå, med sidobaser i Jokkmokk och Vidsel.
F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:
• Kontroll av luftrummet.
• Mark- och sjömålsbekämpning.
• Underrättelseinhämtning.
• Luftburen transport.
• Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt.
F 21 försvarar - tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten - Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.
Tillsammans med övriga flygvapnet bevakar och skyddar vi Sveriges luftrum dygnet runt, året runt.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
