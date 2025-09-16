Simlärare till Simhallsbadet/ Oxievångsbadet
2025-09-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö Kappsimningsklubb i Malmö
Malmö Kappsimningsklubb söker instruktörer/ simlärare till vår simskola på Simhallsbadet och Oxievångsbadet.
Malmö Kappsimningsklubb är en ideell förening med ungefär 4000 aktiva medlemmar årligen.
Vår verksamhet innefattar allt ifrån minisim & simskola till tävlingssimning och simhopp på internationell nivå. Verksamheten bedrivs i huvudsak kvällar och helger, arbetspassens längd varierar från 1,5-6h beroende på dag och plats. Det finns möjlighet till arbete flertalet dagar i veckan. I vår simskola arbetar man som instruktör i vattnet när man undervisar och undervisningen bedrivs i enlighet med Svenska simförbundets utvecklingsplan, Simlinjen.
Vi söker nu instruktörer/ simlärare till vår simskola på Simhallsbadet och Oxievångsbadet. För att trivas i vårt team får du, som person, energi av att lära ut och att sprida glädje till såväl deltagare som kollegor. Som ledare/ instruktör i Malmö Kappsimningsklubb är du en ambassadör för föreningen ute i vår verksamhet och det är därför viktigt att du bidrar till en positiv atmosfär och arbetsmiljö, arbetar/ agerar i enlighet med vår värdegrund och att du känner dig trygg i att bemöta olika typer av människor i olika situationer. Du är positiv, kommunikativ och lyhörd samt trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Vi ser att du som söker är minst 16 år gammal, gillar vatten, tycker om att arbeta med barn, är ansvarstagande och simkunnig. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med simskola och/ eller arbete med barn och unga, tex. inom skolvärlden eller inom föreningslivet. Vi ser gärna att du är utbildad simlärare men det är inget krav då vi även utbildar internt och det viktigaste är att du är rätt person för jobbet. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, skriftligt såväl som muntligt.
För alla medarbetare i Malmö Kappsimningsklubb är simkunnighet ett krav. I samband med intervjun kommer därför ett simtest att genomföras. Ingen tyngd läggs i hur väl det genomförs utan vikt läggs vid erfarenhet och personlig lämplighet.
Då medarbetare i Malmö Kappsimningsklubb kommer i kontakt med barn och unga kommer ett utdrag ur belastningsregistret att behöva visas upp om det är aktuellt med anställning.
Du skickar din ansökan med CV samt en kort presentation av dig själv till johan.gustavsson@malmokappsim.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
