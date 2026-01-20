Simlärare till Freja Bad & Gym
2026-01-20
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Tjänsten är placerad på kommunstyrelseförvaltningen som har uppdraget att leda och samordna kommunens verksamheter. Här finns kommungemensamma funktioner som HR, ekonomi, kommunikation, IT och nämndadministration. Vi samordnar också arbetet inom kultur, fritid, näringsliv och turism. Förvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen.
Freja Bad & Gym är en friskvårdsanläggning med badhus.Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Vi söker nu efter utbildade simlärare som kan vara en del i att bedriva simskoleundervisning på kvällstid hos oss. Du ska ha erfarenhet av simundervisning och vara pedagogisk. För att skapa en trevlig miljö för såväl besökare som kollegor ser vi att du har en självklar serviceinställning, är en glad person och har ett gott bemötande.
Du ska behärska svenska i tal och skrift.
Antalet timmar kan variera.Kvalifikationer
Simlärarutbildning
Vi begär utdrag från belastningsregistret då vi arbetar med barn och unga i anläggningen.
ÖVRIGT
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
Gnesta kommun har tagit ställning till kanaler och marknadsföring för rekrytering. Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300617". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gnesta kommun
(org.nr 212000-2965) Arbetsplats
Gnesta kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Kontakt
Enhetschef Fritid och Freja Bad & Gym
Malin Broquist malin.broquist@gnesta.se 0158-275 652 Jobbnummer
9693433