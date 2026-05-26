Mötesbokare - Grundlön 25 000 + provision
2026-05-26
Mötesbokare sökes till Optimal Trappstädning - var med och driv vår tillväxt
Optimal Trappstädning växer och söker nu 1 driven mötesbokare som vill vara med på vår tillväxtresa från 20 till 100 miljoner i omsättning. Start i augusti.
Om rollen
I rollen arbetar du med att ringa bostadsrättsföreningar (BRF:er) runt om i Stockholm och boka in kvalitativa kundmöten åt våra säljare. Du är första kontakten med kunden och en nyckelspelare i vår säljprocess, utan dig, inga affärer. Du sitter på vårt kontor centralt vid Fridhemsplan tillsammans med resten av teamet.

Arbetsuppgifter
Ringa utgående samtal till BRF:er i Stockholm
Boka in kvalitativa möten åt våra säljare
Hålla ordning på din pipeline och följa upp leads
Bidra till en peppig stämning på kontoret
Karriärmöjligheter
Det här är inte ett vanligt mötesbokarjobb, det här är en chans att växa med bolaget. I takt med att vi expanderar kommer vi att rekrytera fler, och visar du framfötterna finns det goda möjligheter att ta nästa steg internt, exempelvis vidare in i en ledande position. För rätt person är karriärvägen kort och tydlig.
Vi söker dig som:
Är social, driven och gillar att prata med människor
Har ett affärstänk och triggas av att nå (och slå) dina mål
Talar och skriver svenska obehindrat
Har en professionell framtoning i telefon
Vill ta ansvar och har ambitionen att växa i takt med bolaget
Tidigare erfarenhet av telefonbokning eller försäljning är meriterande.
Vi erbjuder:
Grund lön: 25 000 kr/mån
Provision på dina bokade möten, ingen övre gräns
Kontor centralt vid Fridhemsplan (möjlighet till distansarbete efter 6 månader)
Tydlig karriärväg, möjlighet att växa internt
Att vara med på en spännande tillväxtresa från 20 till 100 miljoner
Ett familjärt och peppigt team där vi firar framgångar tillsammans
Om Optimal Trappstädning
Vi arbetar med trappstädning och fönsterputs för bostadsrättsföreningar i Stockholm och har idag över 450 kunder. Vi är ett familjärt bolag med stark tillväxt och långsiktiga kundrelationer.
Låter det som dig?
Skicka in din ansökan redan idag, vi intervjuar löpande och tjänsterna tillsätts så snart vi hittat rätt personer. Start i augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25
E-post: niklas@optimaltrappstadning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mötesbokare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mickes Fönsterputs och Städ AB
(org.nr 556842-2371)
Baltzar von Platens gata 11 (visa karta
)
112 42 STOCKHOLM Arbetsplats
Optimal trappstädning Jobbnummer
9929701