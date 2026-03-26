Siminstruktör sökes till
2026-03-26
Publiceringsdatum2026-03-26Om tjänsten
Linnéas Simskola bedriver sedan 1993 simundervisning för små barn i åldrarna 3 månader till 10 år. Vi arbetar utifrån en organiserad och kunskapsbaserad kursplan där vattensäkerhet löper som en röd tråd. Vår målsättning är att ligga i framkant inom simundervisning för barn.
Nu söker vi siminstruktörer för timanställning. Tjänsten passar dig som vill ha ett långsiktigt extrajobb vid sidan av annan sysselsättning, exempelvis studier eller annat arbete.
Om arbetet
Som siminstruktör hos oss undervisar du barn och deras familjer i vår verksamhet i Uppsala. Du arbetar med samma grupper återkommande, vilket skapar trygghet och kontinuitet både för barnen och för dig som instruktör.
Arbetet innebär att du:
leder simundervisning för små barn i olika åldrar
möter och vägleder föräldrar på ett tryggt och pedagogiskt sätt
ansvarar för att undervisningen håller hög kvalitet
bidrar till en varm, professionell och serviceinriktad upplevelse för våra simfamiljer
Anställningsform och arbetstid
Det här är en timanställning med fast återkommande schema varje vecka. Schemat läggs terminsvis.
Ett arbetspass är vanligtvis cirka 3,5 timmar per gång. Arbetet är främst förlagt till kvällar och helger under terminerna, men även dagtid kan förekomma utifrån verksamhetens behov.
Vi står för utbildningen, men eftersom det tar tid att bli varm i kläderna vill vi att du kan arbeta minst 1 år, gärna längre.
Detta är alltså inte ett sommarjobb.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
har gått ut gymnasiet
är trygg, ansvarstagande och tydlig i ditt sätt
har ett inkännande bemötande
är pedagogisk och serviceinriktad
tycker om att arbeta med barn och människor
kan bjuda på dig själv och bidra med glädje och energi i undervisningen
har möjlighet att arbeta långsiktigt och regelbundet under terminerna
Eftersom vi är en relativt liten organisation behöver du också trivas i en arbetsmiljö där flexibilitet, samarbete och god kommunikation är viktigt.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av eller studerar inom:
barnomsorg
pedagogik
psykologi
vårdyrken
simundervisning eller annan ledarerfarenhet
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt och roligt arbete där du blir en viktig person för de barn och familjer du möter. Du får utbildning av oss och blir en del av en verksamhet med lång erfarenhet, tydlig kunskapsgrund och starka värderingar.
Vi tror att nyckeln till framgång är vår företagskultur. Passion, kommunikation och uppskattning är viktiga värden hos oss. Med glädjen i fokus vill vi rädda liv genom att lära barn att simma tidigt.Så ansöker du
Skicka din ansökan med personligt brev och CV till ludmilla@linneassimskola.se
Berätta gärna:
varför du vill arbeta som siminstruktör
vilken annan sysselsättning du har idag
vilka tider du vanligtvis kan arbeta
hur länge du tror att du kan stanna i tjänsten
Urval sker löpande.
Omfattning:
Deltid / extraarbete
Varaktighet:
Tillsvidare
Gymnasieexamen
Meriterande:
Pedagogik, barnvana, vård, psykologi, ledarerfarenhet
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
E-post: ludmilla@linneassimskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Siminstruktör".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linnéa Aquatics Sweden AB
(org.nr 556698-3226)
Märstagatan 4 (visa karta
)
753 23 UPPSALA Arbetsplats
Linnea Aquatics Sweden AB Kontakt
VD
Ludmilla Rosengren ludmilla.rosengren@linneassimskola.se 0707388200 Jobbnummer
9821035