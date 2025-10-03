Sibylla Ekeby söker en driven Restaurangbiträde

EkebyGrillen AB / Restaurangbiträdesjobb / Örebro
2025-10-03


Vi på Sibylla Ekeby i Örebro söker nu ett engagerat och serviceinriktat restaurangbiträde som vill bli en del av vårt team.

Publiceringsdatum
2025-10-03

Dina arbetsuppgifter
Som restaurangbiträde hos oss kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter och vara en viktig del i den dagliga driften. Dina uppgifter inkluderar bland annat:

Tillagning av mat

Kassa- och kundservice

Disk, städ och andra förekommande sysslor i restaurangen

Förberedelser och påfyllning av varor

Att bidra till en trivsam miljö för både gäster och kollegor

Vem är du?
Vi söker dig som:

Är serviceinriktad och gillar att möta människor

Kan arbeta både självständigt och i team

Är flexibel och kan hantera ett högt arbetstempo

Är noggrann och har en positiv inställning

Tidigare erfarenhet från restaurang eller snabbmatskedja är meriterande, men inget krav - vi ger dig introduktion och upplärning på plats.

Vi erbjuder
Ett varierande och roligt arbete i en välkänd restaurangkedja

Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen

Ett härligt team med bra gemenskap

Om tjänsten
Arbetsplats: Sibylla Ekeby, Örebro

Anställningsform: Timanställning eller enligt överenskommelse

Arbetstid: Varierande, dag/kväll/helg

Ansökan:
Skicka din ansökan och kort om dig själv till: Sibyllaekeby@gmail.com
Urval sker löpande - vänta inte med att söka

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: Sibyllaekeby@gmail.com

Arbetsgivare
EkebyGrillen AB (org.nr 559519-6360), https://www.sibylla.se/

Kontakt
Robin Coskun
Sibyllaekeby@gmail.com

Jobbnummer
9538441

