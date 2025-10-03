Sibylla Ekeby söker en driven Restaurangbiträde
2025-10-03
Vi på Sibylla Ekeby i Örebro söker nu ett engagerat och serviceinriktat restaurangbiträde som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
Som restaurangbiträde hos oss kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter och vara en viktig del i den dagliga driften. Dina uppgifter inkluderar bland annat:
Tillagning av mat
Kassa- och kundservice
Disk, städ och andra förekommande sysslor i restaurangen
Förberedelser och påfyllning av varor
Att bidra till en trivsam miljö för både gäster och kollegor
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och gillar att möta människor
Kan arbeta både självständigt och i team
Är flexibel och kan hantera ett högt arbetstempo
Är noggrann och har en positiv inställning
Tidigare erfarenhet från restaurang eller snabbmatskedja är meriterande, men inget krav - vi ger dig introduktion och upplärning på plats.
Vi erbjuder
Ett varierande och roligt arbete i en välkänd restaurangkedja
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
Ett härligt team med bra gemenskapOm tjänsten
Arbetsplats: Sibylla Ekeby, Örebro
Anställningsform: Timanställning eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Varierande, dag/kväll/helg
Ansökan:
Skicka din ansökan och kort om dig själv till: Sibyllaekeby@gmail.com
Urval sker löpande - vänta inte med att söka Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: Sibyllaekeby@gmail.com Arbetsgivare EkebyGrillen AB
(org.nr 559519-6360), https://www.sibylla.se/ Kontakt
Robin Coskun Sibyllaekeby@gmail.com Jobbnummer
9538441