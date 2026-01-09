Shop Manager (vikariat) - Torp Shopping Center
Rituals Cosmetics Sweden AB / Chefsjobb / Uddevalla
2026-01-09
Om rollen
Som Rituals nya butikschef ansvarar du för butikens kundupplevelse och försäljningsmål. Detta innebär bland annat att du:
Har ett nära samarbete med Area Manager för att driva butikens försäljning, uppsatta KPI:er och framgång i din butik.
Månadsvis utveckla planer baserade på produktivitetsmål.
Säkerställer optimal butiksadministration (HR och rekrytering, schemaläggning kassakontroll och säkerhet), samt hantera butikens budget.
Hanterar produktsaldo och vardagliga butiksrutiner som att hålla ordning på lagret och se till att butiken är ren och fräsch.
Driver välmående och engagemang bland anställda genom regelbundna, personliga möten som skapar genuina relationer med butiksteamet. Du organiserar även butiksmöten för att fira framgångar och reflektera över punkter som kan utvecklas vidare.
I gengäld vårdar vi din utveckling genom att kontinuerligt utbilda dig utefter din kunskapsnivå för att ta dina ledaregenskaper till nästa nivå. Du kommer vara omringad av dedikerade, positiva och serviceinriktade kollegor som verkligen jobbar med Heart & Soul.
Kravspecifikation
Som butikschef är du en inspirerande, stöttande och resultatinriktad ledare. Du förstår vikten av utmärkt kundservice och brinner för att stötta och driva andra att nå sin fulla potential. Utöver detta har du:
Minst 3 års relevant butikschefs - erfarenhet inom detaljhandel eller kundservice.
Kunskaper inom ledarskap (t.ex. kommunikation och coachning samt utveckla andra).
Förmåga att vara lösningsorienterad och fatta beslut.
Samarbetsvillig, lyhörd och kommunikativ.
Goda system- och datakunskaper.
Flytande språkkunskaper i svenska och engelska.
Du är 18 år eller äldre.
Ytterligare information
Är du intresserad?
Vi erbjuder en tjänst på heltid 38,25 tim/vecka.
Tidsbegränsad anställning: Omgående - 6 månader med chans till förlängning.
Startdatum: Omgående
Vi strävar efter att bli det snabbast växande företaget inom well-being och bryr oss om dig lika mycket som vi bryr oss om miljön. Bli en del av vår resa och sök tjänsten idag, vi går igenom ansökningar och håller intervjuer löpande. Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till vårt rekryteringsteam recruitment.nordics@rituals.com
. Stort lycka till i vår rekryteringsprocess!
I enlighet med GDPR accepterar Rituals endast ansökningar via vår karriärhemsida! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rituals Cosmetics Sweden AB
(org.nr 556821-5130)
451 76 UDDEVALLA Arbetsplats
Torpvägen Jobbnummer
9676152