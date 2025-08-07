Shop Assistant Till Abba The Museum
2025-08-07
Är du redo att bli en del av något magiskt?
ABBA The Museum är en hyllning till en av de största ikonerna inom svensk populärmusik. På vårt interaktiva museum får besökare följa med på en resa genom ABBA:s fantastiska karriär, från 60-talet fram till idag. Här kan de sjunga i studion, mixa musik och uppträda på scen som den femte medlemmen tillsammans med avatar-versioner av ABBA-medlemmarna.
Vi söker nu en passionerad butikssäljare som älskar musik, brinner för service och försäljning, och vill ge våra gäster en oförglömlig upplevelse.
Beskrivning av tjänsten:
Som butikssäljare i ABBA The Museum Shop får du chansen att arbeta i ett "musikens hus" där vårt mål är att ge service i världsklass till besökare från hela världen. Vår shop är en förlängning av museibesöket där gästerna kan köpa produkter och souvenirer kopplade till ABBA. I denna roll förväntas du ha ett brinnande intresse för försäljning och naturligt skapa kontakt med våra besökare för att ytterligare förgylla deras upplevelse.
Vi söker dig som:
Har minst 1-2 års erfarenhet av försäljning och service
Erfarenhet av kassaarbete
Är flytande i svenska och engelska i tal. Tredje språk är meriterande
Har en positiv inställning, är organiserad och har lätt för att ta kontakt med besökarna
Är resultatinriktad och trivs med att arbeta under stress
Är ödmjuk, passionerad och flexibel
Kan ta egna initiativ och är lösningsorienterad
Aktiv försäljning av varor på golvet
Bemanna kassan
Ta emot och packa upp leveranser
Hålla butiken ren och påfylld
Få våra besökare att dansa ut
Denna tjänst ingår i kollektivavtalet mellan Visita och HRF.
Vi går igenom ansökningar löpande och håller intervjuer kontinuerligt. Sista ansökningsdag är 31 augusti 2025.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pophouse Entertainment Group AB
(org.nr 559000-0484), https://pophouse.se/ Arbetsplats
Pophouse Entertainment Jobbnummer
9449362