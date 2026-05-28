Servitris/Servitör
2026-05-28
Vi på Panelen Steakhouse befinner oss mitt i centrum och är minst sagt en livlig restaurang. Vi är alltid ett populärt val, och därmed vill vi utöka med serveringspersonal till vårt härliga team.
Har du viljan och förmågan att leverera en minnesvärd upplevelse för våra gäster? Är du intresserad av mat och dryck? Då passar du perfekt in i Panelen familjen.
Det viktigaste för oss är att du har en stor social kompetens, är stresstålig, nyfiken och kan grunderna för yrket.
Vi har många resande / turister som besöker restaurangen, så grunderna för engelska är ett krav.
Vi söker dig som vill arbeta eftermiddag, kvällar och helger.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är servering av a la carte, kassahantering med vissa lunch pass.
Har du bar kunskap är det meriterande.
Vi lägger stor vikt i de råvaror vi serverar och presenterar bara det bästa på marknaden, är detta lika viktigt för dig så vet du vad du ska göra.
Vi söker främst 100% -tjänst, men även 80, 75 & 50%. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
mail
E-post: info@panelen.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Amet in tempore AB
(org.nr 556967-7114)
Storgatan 43 (visa karta
)
972 31 LULEÅ Arbetsplats
Panelen Steakhouse Jobbnummer
9935011