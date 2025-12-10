servitris /servitör

Drottninggatan 6 AB / Servitörsjobb / Stockholm
2025-12-10


Rest ligger på Drottninggatan 6 är Italiensk/ Svensk rest kunna hantera stress
kunna vara glad, positiv, flexibel, motiverad ha en bra inställning.
Ta emot gäster på ett välkomnande sätt.
serverings uppgifter
jobba lunch och middag
förberedelser inför öppning och stägning
städning av rest

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Via telefon 0736136196
E-post: annons@polpette.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "servitris/servitör".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Drottninggatan 6 AB (org.nr 556702-9110)
Drottninggatan 6 (visa karta)
111 51  STOCKHOLM

Arbetsplats
Drottninggatan 6 AB

Jobbnummer
9638130

