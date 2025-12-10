servitris /servitör
Drottninggatan 6 AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2025-12-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Drottninggatan 6 AB i Stockholm
Rest ligger på Drottninggatan 6 är Italiensk/ Svensk rest kunna hantera stress
kunna vara glad, positiv, flexibel, motiverad ha en bra inställning.
Ta emot gäster på ett välkomnande sätt.
serverings uppgifter
jobba lunch och middag
förberedelser inför öppning och stägning
städning av rest Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Via telefon 0736136196
E-post: annons@polpette.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "servitris/servitör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Drottninggatan 6 AB
(org.nr 556702-9110)
Drottninggatan 6 (visa karta
)
111 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Drottninggatan 6 AB Jobbnummer
9638130