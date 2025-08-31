Servitris/ servitör
La carbonara Trattoria / Servitörsjobb / Strängnäs Visa alla servitörsjobb i Strängnäs
2025-08-31
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos La carbonara Trattoria i Strängnäs
Hej!
Vi söker servicepersonal (servitris/servitör) till vår nyöppnade italienska restaurang!
Är du en passionerad och engagerad person som brinner för att ge våra gäster en förstklassig upplevelse? Då är du den vi söker!
### Om oss:
Vi är en nyöppnad italiensk restaurang som fokuserar på autentiska smaker och en varm atmosfär. Vår ambition är att erbjuda våra gäster en oförglömlig matupplevelse genom högkvalitativa rätter och förstklassig service.
### Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av att arbeta som servitris/servitör
• Är serviceinriktad och har ett gott kundbemötande
• Är flexibel och kan arbeta både dag- och kvällspass
• Har ett intresse för italiensk mat och kultur
• Är stresstålig och kan hantera högt tempo
### Arbetsuppgifter:
• Servera mat och dryck till våra gäster med ett leende
• Ge rekommendationer om menyn och viner
• Säkerställa att gästerna får en minnesvärd upplevelse
• Hantera betalningar och kassasystem
• Bidra till en trevlig och positiv arbetsmiljö
### Vi erbjuder:
• En dynamisk och inspirerande arbetsmiljö
• Möjligheter till utveckling och karriär inom restaurangbranschen
• Konkurrenskraftig lön och personalförmåner
• En arbetsplats där vi värdesätter och stöttar varandra
### Ansökan:
Skicka ditt CV och en kort presentation av dig själv till Beshoy_taky@yahoo.com
. Vi ser fram emot att höra från dig!
Välkommen att bli en del av vårt team och skapa magi med oss i vår italienska restaurang!
Med vänliga hälsningar,
la carbonara trattoria Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Beshoy_taky@yahoo.com
E-post: Beshoy_taky@yahoo.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare La carbonara Trattoria
Eskilsgatan 2 (visa karta
)
645 30 STRÄNGNÄS Jobbnummer
9484100