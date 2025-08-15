Servitris/Servitör
2025-08-15
Vår restaurang ligger vid Sollentuna Centrum med mycket goda lokaltrafik förbindelser med både buss och tåg, bara 15 minuter från Stockholm C.
Nu söker vi en servitör/servitris som kan jobba några timmar i veckan och som brinner för grym service!
Du är glad och har en hög servicekänsla ser vi som självklart. Jobbet kan vara stressigt så ett rutinerat lugn är något som krävs för att trivas och göra ett bra jobb.
I arbetsuppgifterna ingår alkoholservering så du måste vara minst 20 år för att söka tjänsten.
Du måste behärska svenska i tal och skrift för att kunna ge bästa service till våra gäster.
Arbetstiderna är endast kvällar och helger från 16 till 22:30
Välkommen med din ansökan som du skickar till sollentunatexas@outlook.com
#student2025
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
