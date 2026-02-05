Servitris Kvällar och helg
2026-02-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Waku Waku Izakaya söker en charmig och organiserad servitris till kvällsskift!
Vill du bli en del av en livlig, social och varm japansk bar där varje kväll bjuder på energi, glädje och nya möten?
Waku Waku Izakaya är en japansk bar och restaurang med stort hjärta. Vi serverar ett brett urval av japanska drycker och smårätter i tapasstil, perfekta att dela med vänner. Hos oss står gemenskapen i centrum, både i teamet och bland gästerna.
Våra öppettider kvällar:
Onsdag & Torsdag: 17:00-22:00
Fredag & Lördag: 17:00-01:00
Söndag-Tisdag: Stängt
Vi söker dig som vill arbeta i servisen under kvällstid!
Vi letar efter en social, självgående och charmig person som vill bli en del av vårt tajta team på golvet. Du gillar att ta ansvar, brinner för service och får gäster att känna sig som hemma, utan att förlora överblicken när det blir mycket att göra.
Vi ser gärna att du är:
Utåtriktad, varm och naturligt serviceinriktad
Strukturerad och organiserad, du har koll även när det är fullt
Charmig och självsäker, du vågar prata med gästerna och skapa en personlig upplevelse
En lagspelare som även kan ta egna initiativ
Van vid att jobba i ett högt tempo utan att bli stressad
Om tjänsten:
Du kommer att arbeta med bordsservering, dryckesrekommendationer, blanda drinkar och att skapa en trivsam stämning i baren och matsalen. Du hjälper också till med uppdukning, disk och lättare städning vid behov.
Arbetstider (ca 20-22 tim/vecka):
Onsdag & Torsdag: 17:00 - 21:00
Fredag: 17:00 - 22:00
Lördag: 17:00 - 22:00
Språkkunskaper:
Du behöver kunna tala flytande engelska, svenska är ett plus men inget krav. Gästkontakt är en central del av rollen.
Vi erbjuder:
Anställning enligt HRF:s kollektivavtal, inklusive OB-tillägg och dricks
Ett härligt team med hög energi och gemenskap
Möjlighet att växa i rollen och utvecklas inom serviceyrket
Personalpris på mat och dryck
Ansökan:
Vi söker dig som kan börja så snart som möjligt, skicka in din ansökan redan idag för störst chans att få jobbet!
Bifoga gärna ett foto och en länk till din Facebook- eller Instagramprofil.
Märk din ansökan med "Umeshu" och skicka den via e-post.
Viktigt: Vi hanterar endast ansökningar via e-post. Vänligen ring eller besök inte restaurangen.
Har du rätt till Nystartsjobb eller Introduktionsjobb via Arbetsförmedlingen? Skriv gärna det i din ansökan!
Välkommen till Waku Waku, vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: service@wakuwakubar.se Arbetsgivare MJB Sverige AB
(org.nr 559019-8189)
Drottninggatan 108 (visa karta
)
113 60 STOCKHOLM Arbetsplats
Waku Waku Jobbnummer
9726394