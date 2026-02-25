Servitris
G Swensons Krog AB / Servitörsjobb / Båstad Visa alla servitörsjobb i Båstad
2026-02-25
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Bräcke
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos G Swensons Krog AB i Båstad
Som servis arbetar du med att ta emot beställningar och servera mat och dryck på G Swensons krog. Att kunna ge gästerna råd kring maten på menyn och drycker som passar till är en viktig del av jobbet och det krävs att du har en god mat och dryckeskunskap. Att ge gästerna bra service är mycket viktigt, service personal är restaurangens ansikte utåt och nöjda gäster är vårt högsta mål. Du behöver vara god på att kommunicera med gästen och lämna en personlig service beroende på gästens krav, du är fantastisk på att bemöta knepiga gäster på ett gott sätt och göra dem nöjda oavsett situation. Du är ansvarig för korrekt användning av vårt kassasystem och hantering av betalningar.
På G Swensons är tempot mycket högt under sommartid och du behöver ha en hög stresstålighet och se det som en kul utmaning.
Anställningsperiod
April - September
Du kommer till exempel att:
Ta beställningar från gäster på ett effektivt och serviceminded sätt
Kolla så att maten är bra och för nödvändiga åtgärder om det är några problem
Kommunicera med gäster och lösa klagomål
Samla in betalningar och hantera kassasystemet utan felslag
Ansvara för timing på borden på din station, att tiden från ankomst, till sittning, till beställning, dryck, förrätt, varmrätt, desert, kaffe och notan sker inom avsatta tider
Servera mat & dryck och förbereda drycker då spritkassa ej finns på plats
Ha stenkoll på alla produkter vi säljer, mat, vin, öl, kaffe, annan dryck samt självsäkert rekommendera vin och dryck i kombination med mat
Följa rutiner för hantering av kontant och kortbetalningar
Sälja in dagens special, fördrink och andra saker på ett snyggt och lättsamt vis
Duka av och duka upp bord
Bära ut ren disk och ställa på plats
Hjälpa till i bar, kök, disk eller annan station vid behov
Under lågsäsong då vi är mindre personal ta större ansvar för disk, städ, uppdukning, bar osv.
Inventering enligt restaurangchefens rutiner
Assistera hovmästare och restaurangchef med att svara i telefon och ta bordsreservationer
Fylla upp salt, peppar, socker, tandpetare, ljus, besticksbrickor och göra andra förberedelser i restaurangen
Rekommendera aktiviteter och saker att göra i Torekov med omnejd för gästerna
Vi vill att du är:
• Du är en ödmjuk lagspelare och gillar att kommunicera med dina medarbetare * Du har god vinkunskap och ett intresse för vin och dryck * Du tycker det är roligt att göra det lilla extra för gästerna * Du en är utpräglad serviceperson som är kreativ och öppen för nya idéer och lösningar
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet inom restaurangbranschen som servis. Du brinner för mötet med gäster, det snabba tempot och att leverera en oförglömlig upplevelse till våra gäster. Att vara noggrann och arbeta med de små detaljerna är självklart för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-96621-1861822". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare G Swensons Krog AB
(org.nr 556545-8691), https://jobb.swensons.se
Pål Romares gata (visa karta
)
269 77 TOREKOV Arbetsplats
G Swensons Krog Jobbnummer
9764071