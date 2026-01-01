servitris
2026-01-01
Extra anställd sökes till Osteria Qui i Malmö - ca 3 dagar i veckan
Osteria Qui i Malmö söker nu en extra anställd till vårt härliga team! Vi erbjuder en flexibel tjänst på 3 dagar i veckan, där arbetstiden främst är förlagd till kvällar och helger. Med start i mitten slutet på februari.
Vi söker dig som:
Är glad, pig och interesserad.
Har en god förståelse för vin och mat, gärna med erfarenhet i branschen.
Har glimten i ögat och älskar att ge våra gäster en fantastisk upplevelse.
Delar vår passion för Italien och italiensk matlagning.
Vi erbjuder:
Lön en ligt avtal
En trevlig arbetsmiljö med trevliga kollegor och en fantastisk stämning.
En plats där du får möjlighet att vara kreativ, komma med nya idéer och utvecklas tillsammans med ett passionerat team.
Vi lagar mat med hjärta och gör vår egen pasta, bröd och mycket mer.
Vårt läge:
Vi ligger i den charmiga Slottstaden i Malmö, där vi erbjuder en genuin italiensk upplevelse i en mysig atmosfär.
Är du den vi söker? Tveka inte att höra av dig om du är driftig, älskar människor och vill vara en del av vårt team. Vi ser fram emot din ansökan!
Skicka ett mail med ett foto på dej själv samt skriv Qui Service i meddelande fältet. Vi bortser från alla ansökningar utan detta.
Välkommen till Osteria Qui! Så ansöker du
