Servitör / Servitris Rollin Bistros Backyard
2026-02-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vi söker dig med erfarenhet från golvet och ett intresse för att ge grym service!
Rollin Bistros Backyard ligger i Gamlestadens fabriker. Ett område med mat, hantverk, konst och dryck i fokus.
Förutom klassisk restaurang verksamhet med lunch och kvällsservering så hostar vi event och olika happenings med musik och mat i fokus.
Maten tillagas över öppen eld eller från vårt populära burgar kök, och vi jobbar lokalt på dryckens fronten.
Vi har ett stort utbud från lokala bryggerier, samt tillgång till en riktigt bra vinlista. Så kunskap inom dessa två områden är ett stort plus!
Tjänsten är på deltid, kvällar och helger.
Lön enl avtal.
Med start i Mars.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: David@rollinbistros.se
