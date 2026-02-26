Servitör / Servitris Rollin Bistros Backyard

Rollin Business AB / Servitörsjobb / Göteborg
2026-02-26


Visa alla servitörsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Rollin Business AB i Göteborg

Vi söker dig med erfarenhet från golvet och ett intresse för att ge grym service!
Rollin Bistros Backyard ligger i Gamlestadens fabriker. Ett område med mat, hantverk, konst och dryck i fokus.
Förutom klassisk restaurang verksamhet med lunch och kvällsservering så hostar vi event och olika happenings med musik och mat i fokus.
Maten tillagas över öppen eld eller från vårt populära burgar kök, och vi jobbar lokalt på dryckens fronten.
Vi har ett stort utbud från lokala bryggerier, samt tillgång till en riktigt bra vinlista. Så kunskap inom dessa två områden är ett stort plus!
Tjänsten är på deltid, kvällar och helger.
Lön enl avtal.
Med start i Mars.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: David@rollinbistros.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Rollin Business AB (org.nr 559139-1320), http://backyardgbg.se

Arbetsplats
Rollin Bistros Backyard

Jobbnummer
9764345

Prenumerera på jobb från Rollin Business AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Rollin Business AB: