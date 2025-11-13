Servitör/servitris/kassabiträde sökes

Napoli Söderhamn AB / Servitörsjobb / Söderhamn
2025-11-13


Arbetet innebär sedvanliga arbetsuppgifter i en pizzeria så som försäljning, ta emot beställningar, servering, förberedning, disk, utkörning av mat etc.

KÖRKORT är ett krav då en del av arbetsuppgifterna är att köra ut mat.

Du behöver vara stresstålig, serviceinriktad, bra på att samarbeta samt ansvarsfull. Du är en effektiv person som trivs bäst i ett högt tempo.

Intervjuer sker löpande, MAILA in ditt CV och personliga brev.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: Napolisoderhamn@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Napoli Söderhamn AB (org.nr 559437-4240)
Strandgatan 16 (visa karta)
826 60  SÖDERHAMN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9603607

