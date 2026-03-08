Servitör / Servitris
Restaurangbiträde sökes till vår turkiska pärla i hjärtat av Göteborg!
Älskar du doften av nygrillat kött, rykande börek och färska örter? Vår turkiska restaurang bjuder på värme, smakrikedom och ett härligt arbetslag - och nu söker vi dig som vill vara med och skapa en oförglömlig upplevelse för våra gäster!
Dina arbetsuppgifter:
Hjälpa till med servering och dukning
Ge ett varmt bemötande till våra gäster
Enklare köksuppgifter såsom salladspreparering och disk
Hålla restaurangen välkomnande och trivsam
Vi söker dig som:
Gillar att arbeta i team och ta egna initiativ
Har ett leende som smittar och ett öga för service
Talar svenska eller engelska - turkiska är ett plus!
Har tidigare restaurangerfarenhet (men vi lär gärna upp rätt person)
Om tjänsten: Deltid eller heltid enligt överenskommelse
Hos oss får du en smakrik vardag fylld med gemenskap, rytmiska toner och den turkiska gästfriheten i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: info@restaurangdivan.se
