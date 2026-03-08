Servitör / Servitris

Cicek Restaurang AB / Servitörsjobb / Göteborg
2026-03-08


Restaurangbiträde sökes till vår turkiska pärla i hjärtat av Göteborg!
Älskar du doften av nygrillat kött, rykande börek och färska örter? Vår turkiska restaurang bjuder på värme, smakrikedom och ett härligt arbetslag - och nu söker vi dig som vill vara med och skapa en oförglömlig upplevelse för våra gäster!
Dina arbetsuppgifter:
Hjälpa till med servering och dukning

Ge ett varmt bemötande till våra gäster

Enklare köksuppgifter såsom salladspreparering och disk

Hålla restaurangen välkomnande och trivsam

Vi söker dig som:
Gillar att arbeta i team och ta egna initiativ

Har ett leende som smittar och ett öga för service

Talar svenska eller engelska - turkiska är ett plus!

Har tidigare restaurangerfarenhet (men vi lär gärna upp rätt person)

Om tjänsten: Deltid eller heltid enligt överenskommelse
Hos oss får du en smakrik vardag fylld med gemenskap, rytmiska toner och den turkiska gästfriheten i fokus.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
email
E-post: info@restaurangdivan.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RESTAURANGBITRÄDE".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Cicek Restaurang AB (org.nr 556823-8777), http://www.restaurangdivan.se
Nordanvindsgatan 2 B (visa karta)
417 17  GÖTEBORG

Jobbnummer
9783579

