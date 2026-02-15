Servitör/servitris
2026-02-15
Pitcher's är din lokala gastropub där ett gediget hantverk och umgänge med vänner står i centrum. Hit kan du komma för att få god mat och dryck, men även för att koppla av en stund i goda vänners lag. Pitcher's i Ängelholm är det självklara valet för dig som vill umgås med vänner och gillar god mat och dryck. Vi har öppet alla dagar i veckan.
Om dig
Vi söker dig som trivs i en fartfylld miljö och som har en naturlig känsla för service. Vi ser gärna att du:
Är stresstålig och kan prioritera uppgifter under högt tempo.
Har en positiv attityd och är en god lagspelare.
Är noggrann och uppmärksam på gästernas behov.
Du sätter gästen i fokus och vi ser att erfarenhet av tidigare arbete inom restaurang är ett krav.
Erfarenhet som bartender är meriterande.Arbetsuppgifter
Som Servitör/Servitris hos oss är du ansiktet utåt och ansvarar för att skapa en välkomnande atmosfär. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Gästmottagande: Hälsa gäster välkomna och visa dem till bords.
Beställning & Rekommendation: Presentera menyn, svara på frågor om ingredienser/allergier och ge rekommendationer.
Servering: Leverera mat och dryck på ett professionellt och effektivt sätt.
Kassa & Betalning: Hantera betalningar och kassaarbete.
Gästvård: Se till att gästerna är nöjda genom hela besöket.
Förberedelser: Dukning, avtorkning av bord och löpande renhållning i restaurangen.
Du jobbar som medarbetare tillsammans med dina kollegor för att bidra till en trivsam och trevlig miljö för våra gäster.om servitör/servitris ansvarar du för din egen kassa och servicen vid din tilldelade station i nära samarbete med kollegor och chefer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
E-post: event.angelholm@pitchers.se
