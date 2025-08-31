Servitör /servitris
2025-08-31
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
ÄR DU DEN VI SÖKER TILL SÄSONGEN 2025-2026
Höglekardalen är den del av Bydalsfjällen, en skidanläggning som är öppen alla dagar i veckan under vintersäsongen. Till stor del har vi veckogäster, men även dag turism. Många kommer från Östersund som är dalgångens närmaste stad.
Säsongen börjar i mitten av december och slutar i slutar 19:e april 2026.
Beläggningen varierar beroende på tid under säsongen. Under jul/nyår, sportlov (V.7,8,9,10) och påsk är det alltid flest gäster, d v s högt arbetstempo.
Anläggningen ligger i Åre kommun, 10 mil från Åre centrum.
Du behöver kunna ta dig till och från vår arbetsplats på egen hand med bil.
Vi är en rök-, snus- och drogfri arbetsplats.
Tjänsterna gäller säsong-/timanställningar.
Vi följer följer kollektivavtal för Hotell & Restaurang
Vi erbjuder en bra arbetsmiljö i ett härligt gäng med fantastisk skidåkning på din fritid.
Nu rekryterar vi servitriser- /servitörer som har hjärtat och kärleken för mat och vin, är en mästare i service, möter våra gäster med ett leende och där fokus ligger på att alltid ge bästa möjliga upplevelse.
OM DIG
Du...
är en glad, positiv och självgående servitör/servitris med ett brinnande intresse för mat och dryck i kombination.
är skicklig på att prioritera arbetsuppgifterna i restaurangen.
älskar att ge det lilla extra för våra gäster.
självgående, social med hög ansvarskänsla, servicenärvaro samt en bra lagarbetare.
håller högt tempo och hög servicenivå.
flexibel nog att rycka in när det behövs
KOMPETENS
min 2 års erfarenhet av liknande arbete - vi ser gärna att du har erfarenhet från bar.
vinkunskap
kassavana
Dina arbetsuppgifter...
I arbetet förekommer sedvanligt arbete, à la carte servering, arbete i baren samt lunchservering.
Dukning, ta beställningar samt hjälpas åt med disk och städning.
VI...
söker 6 personer på heltid - schemalagd arbetstid.
söker extrapersonal - varierade arbetstider.
Har du frågor om tjänsten?
Varmt välkommen att kontakta
Mattias Svensson: mattiashus13@gmail.com
SKICKA DIN ANSÖKAN SENAST DEN 30/9
VÄLKOMMEN TILL BYDALSFJÄLLEN
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: marie@bydalsfjallen.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556165-0143) Arbetsplats
Bydalsfjällen
9484030