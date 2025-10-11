Servitör & barista

Jomi AB / Servitörsjobb / Falun
2025-10-11


Är du en passionerad och serviceinriktad person med känsla för kvalitet?
Piacetto söker nu engagerade medarbetare som vill bli en del av vårt dynamiska team!

Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en kreativ och inspirerande miljö där gästernas upplevelse alltid står i centrum.
Vi värdesätter glädje, engagemang och laganda - och tror att du gör detsamma.

Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan till piacetto.falun@hotmail.com och hjälp oss skapa oförglömliga stunder för våra gäster.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
E-post: Piacetto.falun@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jomi AB (org.nr 559443-3574)

Jobbnummer
9552215

