Servitör & barista
Jomi AB / Servitörsjobb / Falun Visa alla servitörsjobb i Falun
2025-10-11
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jomi AB i Falun
Är du en passionerad och serviceinriktad person med känsla för kvalitet?
Piacetto söker nu engagerade medarbetare som vill bli en del av vårt dynamiska team!
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en kreativ och inspirerande miljö där gästernas upplevelse alltid står i centrum.
Vi värdesätter glädje, engagemang och laganda - och tror att du gör detsamma.
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan till piacetto.falun@hotmail.com
och hjälp oss skapa oförglömliga stunder för våra gäster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
E-post: Piacetto.falun@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jomi AB
(org.nr 559443-3574) Jobbnummer
9552215