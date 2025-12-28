Servispersonal till Söderholmens Fisk i Malmö saluhall
Gäddhänget AB / Servitörsjobb / Malmö Visa alla servitörsjobb i Malmö
Söderholmens Fisk är en restaurang och fiskbutik i Malmö saluhall. Saluhallen är ett väl etablerat varumärke efter att ha funnits i 8 år. En pulserande mötesplats främst under dagtid och helger.
Vi söker ny servispersonal. Vi är ett litet team som arbetar i ett högt tempo med stor noggrannhet och precision. Du som söker måste ha erfarenhet av service, kunna vara självgående och vara stresstålig. Ett stort plus om du är fisk intresserad.
Vi ser fram emot din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27
E-post: martinsoderholm5@gmail.com
