Servispersonal till Kebabistan
TT i Växjö AB / Servitörsjobb / Växjö Visa alla servitörsjobb i Växjö
2026-03-06
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TT i Växjö AB i Växjö
Kebabistan är en ny kebaberia med influenser från Mellanöstern. Nu söker vi servispersonal som gillar tempo, service och att skapa skön stämning - samtidigt som vi levererar snabbt och proffsigt.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Ta emot gäster och beställningar (kassa/serving)
Servera mat och dryck, hålla ordning i lokalen
Säkerställa renlighet, påfyllning och rutiner under skift
Bidra till ett högt tempo och ett varmt bemötande
Hantera enklare frågor/reklamationer på ett bra sätt
Vi söker dig som
Är social, ansvarstagande och gillar att jobba i team
Klarar högt tempo och har god servicekänsla
Är noggrann med hygien och ordning
Kan jobba kvällar och helger
Meriterande
Erfarenhet från restaurang/café/fast food
KassavanaOm tjänsten
Heltid eller deltid, start enligt överenskommelse
Placering: KebabistanSå ansöker du
Skicka CV och en kort presentation om dig själv och din tillgänglighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: toba.oguz@texaslonghorn.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TT i Växjö AB
(org.nr 559548-9195)
Västra Esplanaden 6 (visa karta
)
352 31 VÄXJÖ Jobbnummer
9783201