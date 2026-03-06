Servispersonal till Kebabistan

TT i Växjö AB / Servitörsjobb / Växjö
2026-03-06


Visa alla servitörsjobb i Växjö, Alvesta, Uppvidinge, Lessebo, Hylte eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos TT i Växjö AB i Växjö

Kebabistan är en ny kebaberia med influenser från Mellanöstern. Nu söker vi servispersonal som gillar tempo, service och att skapa skön stämning - samtidigt som vi levererar snabbt och proffsigt.

Publiceringsdatum
2026-03-06

Dina arbetsuppgifter
Ta emot gäster och beställningar (kassa/serving)

Servera mat och dryck, hålla ordning i lokalen

Säkerställa renlighet, påfyllning och rutiner under skift

Bidra till ett högt tempo och ett varmt bemötande

Hantera enklare frågor/reklamationer på ett bra sätt

Vi söker dig som
Är social, ansvarstagande och gillar att jobba i team

Klarar högt tempo och har god servicekänsla

Är noggrann med hygien och ordning

Kan jobba kvällar och helger

Meriterande
Erfarenhet från restaurang/café/fast food

Kassavana

Om tjänsten
Heltid eller deltid, start enligt överenskommelse

Placering: Kebabistan

Så ansöker du
Skicka CV och en kort presentation om dig själv och din tillgänglighet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: toba.oguz@texaslonghorn.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TT i Växjö AB (org.nr 559548-9195)
Västra Esplanaden 6 (visa karta)
352 31  VÄXJÖ

Jobbnummer
9783201

Prenumerera på jobb från TT i Växjö AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos TT i Växjö AB: