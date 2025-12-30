Serviser/Servitörer till Ragnerud Kök

Ragnerud Business AB / Servitörsjobb / Färgelanda
2025-12-30


Vill du arbeta på en plats där natur, mat och genuina möten står i centrum? På Ragnerud Kök blir du en del av hjärtat i vår verksamhet - en destination där vandringsleder, sjönära miljö och smakfulla upplevelser möts.
Ragnerud kök är en naturlig mötesplats mitt i Ragnerud Vandringsdestination - en plats dit vandrare, livsnjutare och naturälskare kommer för att landa, äta gott och andas ut. Nu söker vi servispersonal som vill vara en del av vårt team under sommarsäsongen.

Publiceringsdatum
2025-12-30

Om tjänsten
Som servitör/servitris hos oss är du en viktig del av helhetsupplevelsen. Du möter gäster från när och fjärran, guidar dem genom vår meny, serverar mat och dryck och bidrar till den fina, personliga stämning som Ragnerud är känt för.
Vi söker dig som
Har ett genuint intresse för service och människor
Är positiv, ansvarstagande och gillar att arbeta i team
Gärna har erfarenhet av servering
Har möjlighet att arbeta helger och under sommarsäsongen

Vi erbjuder
En säsongsanställning i en unik naturmiljö
Ett familjärt arbetslag med nära samarbete
Varierade arbetsdagar där ingen dag är den andra lik
Möjlighet att kombinera arbete med friluftsliv och natur

Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan med några rader om dig själv och eventuell erfarenhet. Vi rekryterar löpande.
Välkommen till en säsong fylld av natur, möten och god mat

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@ragnerud.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hovmästare".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Ragnerud Business AB (org.nr 559078-2891)
Jolsäter 15 (visa karta)
458 97  HÖGSÄTER

Arbetsplats
Ragnerud Kök

Jobbnummer
9666586

