Servis personal på Restaurang Västersalt, Bokenäset
2025-09-15
Servis
Vill du jobba som servitris/servitör i en magisk skärgårdsmiljö där ingen dag är den andra lik?
Destination Bokenäset söker nu 2 engagerade och glada serviser på heltid till vårt härliga team. Hos oss får du chansen att arbeta nära havet i Bohusläns vackra natur - med gästupplevelsen i fokus.
Om rollen
På vår restaurang Västersalt blir du en nyckelperson för våra gäster. Du brinner för att möta människor, leverera personlig service och skapa upplevelser som gästerna minns långt efter sitt besök.
Arbetsdagarna är varierande och kan innehålla allt från:
À la carte-servering
Bröllop & fest
Konferensservice
• alltid med målet att bidra till en härlig miljö för både gäster och kollegor.
Vi söker dig som:
Gärna har erfarenhet av à la carte-servering
Är över 20 år
Har ett gott öga för detaljer och en positiv inställning
Trivs både i team och med att arbeta självständigt
Talar svenska och engelska (andra språk är ett plus)
Har möjlighet att arbeta främst kvällar och helger
Passar du inte in på hela kravprofilen? Sök ändå - rätt person för teamet är det absolut viktigaste för oss!
Vi erbjuder:
En magisk arbetsplats vid havet, mitt i Bohusläns skärgård
Ett sammansvetsat arbetslag där vi hjälps åt och har roligt tillsammans
Möjligheten att vara med och utveckla vår gästupplevelse
Om Destination Bokenäset
Bokenäset är en destination för avkoppling, upplevelser och möten - med hotell, restaurang, spa, konferens och aktiviteter i naturskön miljö vid havet. Här kombinerar vi kvalitet med hjärta i allt vi gör.
Känner du att det här är jobbet för dig?
Skicka CV och ett kort personligt brev till info@ceterahotels.se
Urval sker löpande - vänta inte med att höra av dig!
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
