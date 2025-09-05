Servicevärd Varuautomater
Hirely AB / Inköpar- och marknadsjobb / Örebro Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Örebro
2025-09-05
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Örebro
, Hallsberg
, Nacka
, Katrineholm
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Bli en del av vårt team på Pressbyrån Universitetssjukhus som Servicevärd Varuautomater. Du ansvarar för beställning, varupåfyllning, renlighet, kvalitetupplevelse och att produkterna tills tillgängliga för kunder som vill handla i våra utplacerade varuautomater på Örebros Universistetssjukhus.
Drömmer du om att göra vardagen roligare för människor och samhället lite bättre? Varje dag i över ett sekel har Pressbyrån funnits vid svenska folkets sida och gett service för människor på väg. Idag är vi Sveriges mest omtyckta servicehandel och har runt 300 butiker över hela Sverige. Pressbyrån engagerar sig dessutom i en rad sociala frågor. Vi samlar in pengar till välgörenhet, står upp för hbtq-rörelsens rättigheter, stödjer fri press och driver projekt för att få fler barn och ungdomar att läsa.
Grunden i vår verksamhet är att vara enkel, snabb och tillgänglig för alla. Det avspeglas hos våra medarbetare som är lyhörda, välkomnande och engagerade - de som gör oss till ett folkligt företag där man trivs, helt enkelt. För oss är det viktigt att ha kul på jobbet. Och eftersom service självklart ligger i vår ryggrad är vi alltid måna om att vårda relationer med både medarbetare, samarbetspartners och kunder.
Vi använder oss av test som matchas mot en kravprofil för att säkerställa en rättvis och träffsäker bedömning i vår rekryteringsprocess. För att kunna gå vidare i rekryteringsprocessen behöver du genomföra testet. Om du väljer att avstå innebär det tyvärr att vi inte kan ta din ansökan vidare. Du erhåller testlänk i ett separat mejlutskick när du skickat in din ansökan (kontrollera din skräppost om mejlet uteblir).
Rollen som Servicevärd
Ett roligt och stimulerande arbete för dig som gillar att rörlighet, kundservice och att v ara en ambassadör för Pressbyråns varuaotimater. I rollen ingår:
Påfyllning: Säkerställa att varuautomater alltid är välfyllda med rätt sortiment.
Beställning & lagerhållning: Hålla koll på lagersaldon, lägga beställningar och planera inköp.
Kvalitetskontroll: Kontrollera bäst före-datum, produktkvalitet och säkerställa att allt ser fräscht ut.
Renlighet & hygien: Rengöra automaterna, både invändigt och utvändigt, samt hålla omgivningen snygg och inbjudande.
Vi tror att du är klippt och skuren för rollen om du har följande egenskaper:
Noggrann - ser till att automaterna alltid är rena, påfyllda och håller rätt kvalitet.
Ansvarstagande - tar ägarskap för att jobbet blir gjort och att automaterna fungerar.
Serviceinriktad - har fokus på kundupplevelsen och bemöter människor på ett trevligt sätt.
Självständig - kan planera, prioritera och utföra arbetet på egen hand.
Flexibel - kan anpassa sig till olika situationer och lösa problem när de uppstår.
Dina erfarenheter
Du har fyllt 18 år, har gått i gymnasiet samt behärskar svenska. Du gillar att ha det rent och fräscht omkring dig, du är stresstålig och trivs med ett rörligt arbete. Vi ser även att du kan lämna referenser från 2 personer.Publiceringsdatum2025-09-05Om tjänsten
Tjänsten är en tlllsvidarställning på 20 timmar per vecka. Dina arbetstider är förmiddagar på vardagar.
Vi erbjuder lön enligt detaljhandelsavtalet. Förutom lön reglerar kollektivavtalet även OB-regler och arbetstider.
Läs mer om oss på Pressbyrån.se
Varmt välkommen - tillsammans bygger vi drömmar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/ Arbetsplats
Pressbyrån Jobbnummer
9495739