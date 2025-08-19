Servicevärd till internationellt bolag
2025-08-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Omfattning: Heltid, 40h/veckan Arbetstider: Måndag till fredag kl.08-17.00 Ort: Centrala Stockholm Startdatum: Önskad start augusti Uppdragslängd: Löpande Anställningsform: Särskild visstidsanställning
Vi söker nu till vår kund, en glad och social Facility Assistant som brinner för att leverera service i världsklass! Vår kund är ett internationellt bolag med kontor i centrala Stockholm. Du blir anställd av Inte Bara Post Bemanning och uthyrd till vår kund.
Annonsen är anonym. Vi delger givetvis vilket företag det gäller om du går vidare i rekryteringsprocessen.
I rollen fokuserar du på att stötta den dagliga driften av kontoret för att säkerställa en välfungerande och smidig arbetsmiljö. Du rör dig på kontorets interna ytor och har en central roll för att skapa en inspirerande och härlig arbetsmiljö. Du arbetar du tätt med 2 kollegor i receptionen men också självgående med varierande arbetsuppgifter.
Du har en naturlig fallenhet för att se vad som behöver göras och du gör gärna det där lilla extra för att kunder såväl som kollegor ska känna sig välkomna. Du kommer att vara en viktig person för att säkerställa en hög servicenivå till samtliga på kontoret samt att du även är ansiktet utåt för företaget.
Genomföra postrutiner och pakethantering
Besvara inkommande samtal
Växel- och mailhantering
Kafferundor
Tömma och fylla på diskmaskiner
Utföra dagliga kontorsrundor
Se till att kontoret är snyggt och välkomnande
Förberedelser inför möten och interna event
Administrativa arbetsuppgifter såsom beställning av kontorsmaterial och leverantörskontakt
Stötta receptionen vid behov
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du är social, prestigelös och trivs i ett högt tempo. Vi tror att du är junior i arbetslivet och har jobbat i någon form av serviceroll efter gymnasietiden. Du är initiativtagande, lösningsorienterad, en teamplayer och har lätt för att se vad som behöver göras - och du agerar. Din professionella attityd och ditt öga för detaljer gör dig till en självklar ambassadör för både företaget och arbetsmiljön.
Har tidigare erfarenhet av serviceyrket
Talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska, då vår kund är ett internationellt företag
Har goda kunskaper i Microsoft Office-paketet
Som anställd på Inte Bara Post Bemanning får du en konsultchef som blir ditt bollplank och coach under hela anställningen. Som konsult blir du också en del i vårt konsultnätverk RPB Insights. RPB Insights ger dig utbildning och utveckling i form av föreläsningar, workshops, nätverksträffar och andra sociala tillställningar. Det ger dig också en möjlighet att träffa andra konsulter. Vi erbjuder alla våra konsulter friskvård.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Inte Bara Post Bemanning och vår kunds önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten går till oss. Du kommer att vara anställd av oss på Inte Bara Post Bemanning och blir uthyrd till vår kund.
Sök tjänsten genom att klicka på Skicka ansökan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
I denna rekryteringsprocess utförs bakgrundskontroll och referenstagning.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på rekrytering@rpbemanning.se
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inte Bara Post Bemanning AB
(org.nr 556928-6429), https://intebarapostbemanning.se Arbetsplats
Inte Bara Post Bemanning Kontakt
Erika Aldentorp erika.aldentorp@rpbemanning.se Jobbnummer
9465777