Servicetekniker Ventilation
2025-12-17
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
EKS Växjö fortsätter att växa, därför söker vi dig!
Våra samarbetspartners och kunder har en fortsatt hög efterfrågan på våra tjänster. Vi söker därför en driven och motiverad servicetekniker för fastighetsdrift / ventilationstekniker för service uppdrag och mindre montage. Inom fastighetsdrift så ställs man inför många olika frågor hos våra kunder, allt från värmeproblem till ventilationsservice hos större fastighetsbolag och industrier. Vi är ett bra gäng så ni kommer att få härliga kollegor.
Nu hoppas vi att vi fångat din uppmärksamhet så att du söker till oss. Publiceringsdatum2025-12-17Dina arbetsuppgifter
I rollen som servicetekniker arbetar du praktiskt med att utföra felavhjälpande underhåll och service inom ventilation.
Du arbetar både självständigt, i team och samverkar med andra yrkesgrupper både internt och hos kunder för att komma i mål med felavhjälpande underhåll och projekt.
Som person är du kundfokuserad, lösningsorienterad, och ansvarstagande. Du trivs med praktiskt arbete, jobba i projekt, åstadkomma resultat och att samarbeta med andra.
Meriterande erfarenhet:
God kunskap inom ventilationsteknik.
Arbete med installationer inriktat på fastighetsteknik.
Kunskap inom el, vs, kyla, mekanik, styr och regler.
EKS bakgrund
EKS Energi & Klimat Service AB är ett expansivt företag med goda ambitioner och ett stort engagemang.
EKS startades 2010, med tanken att samla all fastighetsteknisk kunskap på ett ställe. Vi har lyckats!
EKS har genom våra kunniga medarbetare en bred kunskap inom fastighetsteknik såsom ventilation, kyla, styr och regler, el, brandlarm samt energi.
EKS är ISO certifierade enligt 9001, 14001 samt 45001. Vårt mål är att ha 100 procent nöjda medarbetare och kunder. Vårt miljömål är att påverka där vi gör störst insats, hos våra kunder. Arbetsmiljö är en naturlig del av vårt vardagliga arbete, där vi arbetar systematiskt enligt SAM. Vi lägger stor vikt vid att det ska vara bra arbetsklimat och låg personalomsättning.
Ansökan och kontaktperson
Har vi fångat din nyfikenhet? Välkommen att registrera din ansökan via vår hemsida. Skicka med ett uppdaterat CV och ett personligt brev snarast. Vi jobbar löpande med urvalet av intressanta ansökningar så vänta inte för länge.
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Via vår hemsida Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicetekniker Växjö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EKS Växjö AB
(org.nr 556831-2044)
Blockvägen 8 (visa karta
)
352 45 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Daniel Strand daniel.strand@eks-ab.se
9648697