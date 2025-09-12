Servicetekniker till Dematek Skellefteå
2025-09-12
Vi söker nu en passionerad servicetekniker
Varför ska du välja Dematek?
Som servicetekniker hos Dematek får du möjligheten att arbeta med lyftbranschens ledande varumärken och blir en del av ett jordnära familjeföretag, med 100 åriga anor.
Vi tror att du ska välja oss främst för att vi vill ge dig möjligheten att växa och alltid utvecklas. Det möjliggör vi som företag genom att exempelvis låta våra servicetekniker ta ett stort eget ansvar i såväl planering som utförande.
Vi tror också att du precis som vi tycker det är viktigt med löpande kompetensutveckling, närhet till chefer och kollegor och en kultur där vi tillsammans med våra kunder aldrig ser problem - utan lösningar.
Vårt löfte till dig som servicetekniker på Dematek:
Varierade arbetsuppgifter och stor påverkan över din arbetsdag.
Ett gediget introduktionsprogram och löpande kompetensutveckling.
En familjeägd företagskultur som värdesätter dig och främjar stark teamkänsla.
Möjligheter att växa och utvecklas genom utmanande arbetsuppgifter och spännande projekt ute hos våra kunder.
Marknadsmässiga löner, kollektivavtal och förmåner.
Vad gör man som servicetekniker hos Dematek?
På plats hos Demateks kunder kommer du att arbeta med förebyggande underhåll, service och montage av våra produkter som omfattas av exempelvis traverser, telfrar, pelarsvängkranar och mycket annat som har med lyft att göra.
Du har tillgång till en välutrustad servicebil och alltid stort stöd från vårt erfarna team när du behöver det. Tjänsten innefattar huvudsakligen Skellefteå med omnejd, men resor kan förekomma vid behov.
Vem tror vi att du är?
Vi tror att du trivs i en roll där du ges mycket frihet under ansvar. Du är tekniskt lagd, gillar kundkontakt och besitter en god planering och struktur som i sin tur skapar förutsättningar för långsiktiga samarbeten och kundnöjdhet.
Vi tänker inte skriva att du ska ha flera års dokumenterad erfarenhet som servicetekniker, hisstekniker eller liknande. Utan sätter stor vikt vid din personlighet och möjlighet att trivas och utvecklas hos oss långsiktigt.
B-körkort.
Svenskt medborgarskap, detta då vissa arbeten kräver säkerhetsklassning.
Kan någon få Sverige att lyfta, så är det vi!
1994 grundade Berndt Hörnfeldt det som skulle bli Dematek AB, ett familjeföretag som genom åren vuxit sig större genom förvärv och stadig tillväxt. Detta har resulterat i att man idag är ett av de största företagen inom lyft och hantering. Det som började med agenturen för Demag Cranes and Components har idag vuxit till att omfatta ett antal kända varumärken inom lyftteknik. Visionen idag är densamma som när Berndt grundade Dematek: att vara ett innovativt och lönsamt företag med kunnig personal som trivs på sitt arbete.
Idag drivs företaget av sönerna Jonas och Claes Hörnfeldt vilka också är delägare. Produktutbudet har utökats till ett brett sortiment från flera stora kvalitetsleverantörer inom lyft och materialhantering. Serviceorganisationen har vuxit till att vara en av de större i Sverige. Vårt huvudkontor finns i Segeltorp men vi har kontor och kunder runt om i hela Sverige.
Vi drivs av att hjälpa svensk industri att skapa en effektiv och trygg arbetsmiljö och vi är stolta över att ha världens största utbud av lyftutrustning och en rikstäckande serviceorganisation. Med kunskap, erfarenhet, innovation, produkter, serviceorganisation och bred utbildningsportfölj så hjälper vi våra kunder med trygga lyft.
Läs mer om oss på: https://www.dematek.se/om-oss/
I denna rekrytering samarbetar Dematek med Northern Skill. För frågor om tjänsten eller om du helt enkelt inte har det där supersnygga Cv:t färdigt så går det bra att ringa oss.
