Servicetekniker till Christian Berner!

2025-09-16
Besitter du en helhetsförståelse gällande automation, flödes- och pumpteknik och söker ditt nästa kliv i karriären? Som Servicetekniker hos Christian Berner erbjuds du en omväxlande roll där du arbetar i team och självständigt med små och stora projekt. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Friday söker för Christian Berners räkning en Servicetekniker till deras Fillflex-team. Här kliver du in i en omväxlande roll där du arbetar i team och självständigt med små och stora projekt. Automationstekniken du kommer att arbeta med baseras runt Fillflex fyllnadsmaskiner där ditt ansvar innefattar montage, service och driftsättning av maskinerna.
Som Servicetekniker kommer du att få en central roll där du arbetar teknisk hands on samt med att supportera återförsäljare och i viss mån slutkunder i Norge, Danmark och hela Sverige. Du bistår med kunskap i tekniska frågor, utför felsökning, reparation av komponenter samt installation och testning av el-, mekanik-, och pneumatik. Andra arbetsuppgifter kan innefatta programmering och konfiguration av PLC och frekvensstyrningar.
Sammanfattningsvis kommer du att:
Arbeta med montage, ombyggnation, driftsättning och provkörning av maskiner, in-house i verkstad samt ute hos kund.
Vid behov, arbeta med styrningar/system - PLC, frekvensstyrningar, styr-och reglerteknik.
Rådgiva innesälj vid maskinlösningar.
Utföra service av maskiner/produkter, både inhouse samt externt hos kund.
Genomföra installationer på plats hos kund.
Vid behov bidra vid utveckling av nya maskinlösning samt ge råd vid val av nya artiklar för inköp.
Resor förekommer inom Sverige samt förekomst inom Norge och Danmark.
VI SÖKER DIG SOM:
Har minst 2-3 års arbetslivserfarenhet som servicetekniker inom livsmedel-, process eller kemiindustrin.
Har goda kunskaper inom flödes- och pumpteknik.
Har kunskaper inom el, styrsystem och pneumatik.
Har grundläggande kunskaper inom PLC.
Har B-körkort.
Talar och skriver flytande på svenska och engelska, då båda språken kommuniceras såväl internt som externt i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du:
Har arbetat med förpacknings - eller fyllningsmaskiner inom livsmedel-, process eller kemiindustrin.
Har kunskaper inom CAD.
Har en eftergymnasial teknisk utbildning inom automation, mekatronik, elektronik eller likvärdigt område.
Stor vikt kommer vidare att läggas vid personlig lämplighet där vi tror att du som person besitter ett gediget tekniskt intresse. Du har även en god problemlösningsförmåga och är noggrann. Vidare tror vi att du är kommunikativ där du är van vid att ha olika kontaktytor och kan förklara tekniken på ett pedagogiskt sätt.
OM KUNDFÖRETAGET:
Christian Berner är en ledande partner för långsiktigt hållbara tekniska lösningar. Deras produkter och kompetens förbättrar industrier över hela Norden. De ser till att algceller krossas på ett effektivt sätt, att dämpningsmaterialet i helikopterplattor klarar ansträngningarna och att rent dricksvatten säkras - bland mycket annat. Oavsett vilken bransch du är verksam inom kan du alltid förvänta dig mer när du samarbetar med dem. Läs mer om Christian Berner här.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från Christian Berner och vår sida är att du efter 6-12 månader blir direktanställd.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid.
Start: Omgående/Enligt överenskommelse med hänsyn till uppsägningstid.
Placering: Göteborg.
Lön: Fast månadslön.
