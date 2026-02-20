Servicetekniker Stockholm
2026-02-20
eller i hela Sverige
Är du en tekniskt kunnig servicetekniker med erfarenhet av tunga fordon och påbyggnader inom torr- och slamsugning? Trivs du i en roll där du får lösa problem, arbeta självständigt och samtidigt vara en del av ett team? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Sedan 1976 har DISAB Vacuum Technology AB fokus varit att skapa rena miljöer med hjälp av vakuum. Idag jobbar de vakuumteknik även med att transportera, återvinna och återanvända material genom sug, blås och gräv. Tillsammans tar de fram ett vakuumsystem, vakuumlastare eller vakuumenhet som passar just dig och dina behov - installerar, utbildar och säkrar att det fungerar, år efter år. Alltid med enkel och säker användning och tydliga resultat.Publiceringsdatum2026-02-20Om tjänsten
Som resande servicetekniker kommer du att arbeta ute på fält med felsökning, akut service och förebyggande underhåll av tyngre fordon med vakuumsystem. I arbetet kommer du att läsa av elritningar samt reparera och montera konstruktioner som involverar både hydraulik och pneumatik.
Du kommer att utföra service ute hos kund men du kommer även åka ut för att utföra arbete på plats hos kund. I takt med att du blir mer trygg i rollen kommer du att ges mer möjligheter för resor i tjänsten då företaget har kunder, och erbjuder sin service, i hela Sverige och även i flertalet andra länder.
I din roll som servicetekniker kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
Erfarenhet inom reparation och service av tunga fordon (utbildning är ett plus)
Kunskap inom el/hydraulik och vana att läsa scheman
Datorvana - kunna skriva ordrar och arbeta i CRM-system (Lime är meriterande), Pyramid, Excel, Outlook och Word
B-körkort (C-körkort och truckkort är meriterande)
Förmåga att arbeta under stress vid hög beläggning
Flytande svenska i tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska
Möjlighet att resa i tjänsten med övernattningar
Självgående, innovativ och lösningsorienterad
Social och trivs med att arbeta i team
Arbetstiderna är förlagda till dagtid och kan variera. Övernattningar kan förekomma upptill 30 nätter per år.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har ett stort intresse för fordon och mekanik. Du har goda kunskaper inom pneumatik och hydraulik och är nyfiken på att lära dig mer. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete inom liknande områden och en bakgrund som bil- eller lastbilsmekaniker är starkt meriterande.
Vidare ser vi att du är stresstålig, samarbetsvillig och självgående. Du förstår vikten av att arbeta effektivt och samtidigt behålla kvalitén för att kunden ska bli så nöjd som möjligt. För att lyckas i rollen har du en stark ambition att utöka dina tekniska kunskaper. Kanske har du en utbildning från ett praktiskt gymnasium med inriktning mot exempelvis fordon/transport och söker en roll där du kan utvecklas långsiktigt.
Du bör även vara/ha:
Lösningsorienterad och tekniskt intresserad
Kunskap inom hydraulik, mekanik och el
Goda kunskaper i engelska språket, både tal och skrift
C-körkort är meriterande men inget krav
Du innehar B-KörkortÖvrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Amir Stein på amir@kraftsam.se
. I denna rekrytering samarbetar med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt
Välkommen med din ansökan! Ersättning
