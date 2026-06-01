Servicetekniker, Musikhögskolan
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Musikhögskolan i Malmö söker servicetekniker
Musikhögskolans arbetsgrupp Verksamhets- och Fastighetsservice (VFS) ansvarar för att tillgodose Musikhögskolans servicebehov gällande bland annat
• lokal- och fastighetsfrågor som underhåll, säkerhet, brandskydd och tillgänglighet
• kontorsinventarier
• undervisningsinventarier, scenutrustning och musikutrustning
• insatser före och efter konserter, evenemang och lektioner
• post- och pakethantering
På VFS arbetar idag en gruppledare, två servicetekniker, en receptionist och en säkerhetssamordnare. De två serviceteknikerna har arbetsuppgifter mer riktade mot verksamhets- och fastighetsservice.
Musikhögskolan vill nu anställa en servicetekniker med placering i VFS med särskilt ansvar för orkestertryck. Orkestertrycken är en viktig del i VFS:s insatser före konserter med Musikhögskolans Symfoniorkester.
Du kommer att samarbeta tätt med symfoniorkesterns projektledare och Konstnärliga fakultetens bibliotek. För att klara av uppdraget krävs tekniska kunskaper inom IT och reproduktion samt mycket goda kunskaper i notläsning av orkesterpartitur.
Du behöver vara van vid att jobba projektorienterat och lösningsfokuserat samt kunna vara flexibel och ha lätt för att samarbeta med andra.
För att komma ifråga för anställningen krävs:
• Mycket god kunskap i notläsning av orkesterpartitur.
• Praktisk erfarenhet av hela utskriftsprocessen från digital förlaga till inbundet notmaterial vilket innefattar hantering av filer i dator och skrivare, scanning, beställning av material, ringbindning och arkivering.
• Du måste vara självständigt problemlösande och lösningsfokuserad.
• God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska
• God allmän datorvana
Meriterande är:
• Erfarenhet av arbete i projektform
• Erfarenhet av arbete i musikpedagogisk verksamhet
• Erfarenhet av eget musikutövande utifrån orkester- eller körpartitur
• Erfarenhet av Adobe
• Akademisk utbildning inom musik
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Konstnärliga fakulteten i Malmö är en av nio fakulteter inom Lunds universitet och består av Konst-, Musik- och Teaterhögskolan, samt Inter Arts Center. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning med konstnärlig inriktning och i musikpedagogik.
Musikhögskolan är en relativt stor arbetsplats med ca 200 anställda och över 1000 studerande och erbjuder en kreativ och stimulerande miljö med höga konstnärliga och pedagogiska mål. Musikhögskolan samverkar med det omgivande musik- och kultursamhället och den dynamiska kunskapsmiljö som råder vid institutionen ger studenterna goda förutsättningar att utvecklas till kompetenta och självständiga musiker, pedagoger och forskare. Musikhögskolan i Malmö har en tydlig internationell profil med ett brett internationellt kontaktnät.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
https://www.lu.se/vacancies
Box 8203 (visa karta
)
200 41 MALMÖ
Lunds universitet
