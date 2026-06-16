Servicetekniker med verkstadsansvar
Gustav R. Johansson Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Ljungby Visa alla maskinreparatörsjobb i Ljungby
2026-06-16
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gustav R. Johansson Aktiebolag i Ljungby Publiceringsdatum2026-06-16Om företaget
Gustav R. Johansson-koncernen är ett kundinriktat entreprenadföretag som erbjuder konkurrenskraftiga lösningar till näringsliv, offentliga inrättningar och privatpersoner. Vårt erbjudande omfattar entreprenadmaskintjänster, mark- och VA-anläggningar, grus och betong samt transport av tunga byggnadsmaterial.
Vi söker nu ytterligare en ServiceteknikerOm tjänsten
Du kommer främst arbeta med service och underhåll av våra entreprenadmaskiner, lastbilar och personbilar men även service på vår krossanläggning och betongfabrik. Du kommer arbeta i vår verkstad tillsammans med vår andra servicetekniker men även åka ut till våra arbetsplatser och göra reparationer vid behov.
Vi ser att du efterhand har viljan att ta ansvar för att planera arbeten utifrån prioriteringsordning och ha den huvudsakliga kontakten med de som behöver serva/reparera.
Vi söker dig som:
Är bra på att hitta lösningar på de utmaningar du ställs inför
Har goda kunskaper i felsökning, hydraulik, el och mekanik
Duktig på att planera och delegera arbete för att få så smidigt flyt som möjligt i verksamheten
För att ansöka om tjänsten så skicka CV & personligt brev till anders.johansson@grjab.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
E-post: anders.johansson@grjab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gustav R. Johansson Aktiebolag
(org.nr 556063-0450)
Fabriksgatan 19 (visa karta
)
341 31 LJUNGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Johansson AB, Gustav R Kontakt
Anders Johansson anders.johansson@grjab.se Jobbnummer
9965427