Servicetekniker Inom Vädersystem Till Aviseq
2025-09-19
Vi erbjuder ett utmanande och stimulerande arbete i en spännande miljö inom AVISEQ, med inriktning mot meteorologiska system. Våra åtaganden omfattar allt från service av kunders utrustning till installationer av ny utrustning, samt stöd till kunder vid utveckling.
Vi söker Dig som gillar möjligheten att kunna påverka utformningen av verksamheten. Vi erbjuder Dig ett stimulerande och självständigt arbete inom en intressant bransch under ständig förändring som ger stora möjligheter till personlig utveckling.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Meteorologiska system är en förutsättning för att flygbranschen ska lyckas! Som Servicetekniker Meteorologi kommer du att vara en viktig länk i kedjan att upprätthålla den tekniska säkerheten kring luftfarten och flygtrafiken, genom att arbeta med de meteorologiska systemen, som bland annat består av vädersensorer och annan hårdvara. I din roll kommer du att ha tät kontakt med våra kunder och deras beställare. Resor i tjänsten kan förekomma.
Dina uppgifter kommer bland annat att innefatta följande:
Arbeta med förebyggande underhåll
Reparationer och felavhjälpning
Framtagning av relevant dokumentation
Etablera ny utrustning hos kund
Projektledarstöd
Vi styrs av regelverk för luftfart, arbetet utförs enligt kvalitets- och miljöanvisningar. Många av de system som finns på flygplatsen är unika och därför kommer du även att få en omfattande utbildning på dessa. I framtiden kommer du även vara delaktig i utbildning av kollegor.
Vem är du?
Du har en känsla för hög servicegrad och kvalitet, samt har vana av att arbeta i kundmiljö. Du känner ett starkt engagemang och driv i arbetet.
Som person är du ansvarstagande, initiativrik och affärsmässig! Samt att din omgivning anser att du har hög grad av social kompetens och klarar av att hantera stressiga situationer. Du har lätt för att skapa och vidareutveckla affärsmässiga relationer med kunder, leverantörer och partners.
Vi ser gärna att du har en 3-årig teknisk utbildning på gymnasienivå inom data och elektronik. Du har ett par års arbetslivserfarenhet av liknande arbete alternativt högskoleutbildning med inriktning elektronik/mekanik. Du gillar att jobba självständigt såväl som i team. I tjänsten behövs god datorvana, samt att du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift. Tjänsten kräver B-körkort.
Som person har du ett stort teknikintresse och lösningsorienterad inställning. Du har tidigare arbetat med:
Svagströmselektronik
Installation av tekniska system
Modemkommunikation
Många av de system du kommer i kontakt med i arbetet kommer från olika teknikgenerationer varvid förståelse för äldre teknik är önskvärd. Meriterande är om du har erfarenhet eller utbildning inom:
Underhåll av flygplats- och luftfartssystem.
Styrande regelverk från ICAO, WMO och Transportstyrelsen.
Meteorologi och tillhörande system och dess systemuppbyggnad
Datornätverk
Enklare programmering eller konfigurering
EL-behörighet
AVISEQ kommer att bli en del av LFV (Luftfartsverket), vilket skapar nya möjligheter för långsiktig utveckling och samarbete. Vi fortsätter att leverera enligt avtal och utvecklar ständigt våra tjänster och relationer. Mer information finns på www.aviseq.se
samt www.lfv.se.
Välkommen att bli en del av vår spännande resa!
I denna rekrytering samarbetar AVISEQ med Poolia. Vid frågor, kontakta rekryterare Sofie Cardegren på 073-344 71 76.
Välkommen med din ansökan, gärna så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande. Vi tar ej emot ansökningar via mail utan enbart via länken här i annonsen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%, där vi tillämpar 6 månaders provanställning. Grund för anställning är godkänd registerkontroll/säkerhetsprövning och tillträde sker enligt överenskommelse.
Vi eftersträvar mångfald och välkomnar sökande som kan bidra till att vi uppnår detta.
AVISEQ verkar inom kritisk kommunikation. Vi är specialister på att erbjuda kostnadseffektiva tjänster utan att göra avkall på säkerheten. Vi övervakar, driftar och underhåller våra kunders tekniska utrustning och system, allt för att säkerställa deras kritiska verksamhet. Våra största kunder verkar inom luftfart och säkerhet vid flygtrafikcentraler, flygplatser, statliga myndigheter och företag, såväl offentliga som privata, i hela Sverige. AVISEQ har cirka 200 anställda och blev i maj 2020 en del av LFV-koncernen. Vi vill vara den bästa arbetsplatsen för dig som gillar utmaningar och att ta ett samhällsansvar!
