Servicetekniker (elektronik) Mölndal
2026-04-08
Vi söker en tekniskt intresserad person som vill arbeta med felsökning, service och reparation av avancerad dykutrustning.
Detta är en praktisk roll där du arbetar med elektronik, komponenter och tekniska system. Vi lär dig det du behöver kunna - det viktigaste är att du har rätt inställning och vilja att lära dig.Publiceringsdatum2026-04-08Dina arbetsuppgifter
Felsökning och reparation av elektronik (t.ex. dykdatorer, 12 volts batterier för undervattensbruk, dyklampor, eluppvärmda plagg, andningssystem, undervattenskameror, undervattensfarkoster)
Service och underhåll av teknisk utrustning
Dokumentation av utfört arbete i våra datasystem
Arbete enligt rutiner och processer
Du har ingen direkt kundkontakt - fokus ligger på det tekniska arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är tekniskt intresserad
Gillar att arbeta praktiskt och lösa problem
Är noggrann och strukturerad
Kan arbeta självständigt
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av reparation av elektronik, datorer eller mobiltelefoner
Erfarenhet av felsökning
Om arbetsplatsen
Reel Diving är ett entreprenörsdrivet bolag i tillväxt med fokus på distribution av premium dykutrustning i Europa. Vi arbetar i ett högt tempo och utvecklar kontinuerligt våra arbetssätt och system.
För att trivas hos oss behöver du vara bekväm med förändring och gilla att arbeta i en miljö där saker utvecklas löpande. Vi kommer inte att ha alla färdiga rutiner på plats från dag ett. Det är viktigt att du trivs i en sådan miljö.
Anställningsvillkor
6 månader provanställning följt av tillsvidareanställning
Heltid
Placering: Mölndal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
E-post: oxyjohan@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "Servicetekniker elektronik".
Arbetsgivare Reel Diving AB
(org.nr 556541-5550)
Kråketorpsgatan 10 (visa karta
)
431 53 MÖLNDAL
