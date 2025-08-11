Servicetekniker anstalten Sörbyn
Kriminalvården, Anstalten Sörbyn / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Umeå Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Umeå
2025-08-11
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Anstalten Sörbyn i Umeå
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Umeå omfattar den slutna anstalten Umeå, den öppna anstalten Sörbyn samt häktet Umeå. Vi står under omfattande kapacitetsökning och det är mycket som händer i verksamhetsområdet både i form av ombyggnation och nybyggnation. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. På anstalten Sörbyn är de intagna sysselsatta i arbetsmarknadsutbildning, lärcentrum, olika behandlingsprogram eller i arbete inom kök, snickeri, växtodling, förpackning/montage m.m. Anstalten Sörbyn är en jordbruksanstalt med spannmålsodling och djurhållning. På anstalten Umeå är de intagna sysselsatta i trä/industri, kök, lärcentrum och behandlingsprogram. Till anstalten och häktet Umeå är det ca 10 min promenad från närmaste busshållplats och anstalten Sörbyn nås enklast med bil. Personalparkering finns på alla enheter.
Läs mer om anstalten Sörbyns verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/sorbyn/#verksamhetPubliceringsdatum2025-08-11Arbetsuppgifter
Anstalten Sörbyn växer! Vi bygger nytt och på grund av tillökningen söker vi nu en ytterligare servicetekniker.
Som servicetekniker på anstalten Sörbyn ansvarar du för verksamhetsanknuten system- och fastighetsdrift såsom hantering av låssystem och passagesystem, kriminalvårdens
överordnade larmsystem samt brandlarmsystem. I dina arbetsuppgifter ingår även kontroll och felsökning i kriminalvårdens system kopplat till överfallslarm, Rakel/ radiokommunikation, kameror, telefoni och tv-apparater.
För att komma in i arbetet får du en introduktion och ett nära inledande samarbete med servicetekniker på plats. Samverkan sker även med övriga servicetekniker inom verksamhetsområde VO Umeå.Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar bra med andra människor och tar ansvar för din uppgift. Ditt goda samarbete kommer vara betydelsefullt då ni kommer att jobba i team och dela på arbetsuppgifter. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande samt planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Vidare gör du korrekta avvägningar och prioriteringar i ditt arbete samt har en god förståelse med en helhetssyn och en förmåga att se helheten.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Du har högskole- eller gymnasieutbildning inom teknik/säkerhet/IT eller annan utbildning i kombination med relevant erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig, eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant
• Arbetslivserfarenhet som säkerhetstekniker, eller likvärdig arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
• B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet av att arbeta med egenkontroller
• Erfarenhet och/eller utbildning inom andra säkerhetssystem såsom larm, lås, el, brandanläggningar, tele och bildlagring
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet. Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C262421". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Sörbyn Kontakt
Rekryteringsspecialist
Sara Abdu sara.abdu@kriminalvarden.se Jobbnummer
9451637