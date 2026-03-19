Servicetekniker
2026-03-19
Är du en självgående servicetekniker som gillar att lösa problem och få maskiner att fungera? Har du kanske arbetat som resande servicetekniker, eller i en annan teknisk roll med fokus på service och felsökning? Då kan du vara den vi söker!
Som servicetekniker hos oss på Ö-varvet arbetar du främst med service, felsökning och underhåll av våra elanslutna småmaskiner och verktyg. Du är den som ser till att utrustningen fungerar - så att våra medarbetare kan göra sitt jobb utan avbrott. Ditt arbete är en viktig förutsättning för att produktionen ska kunna flyta på som den ska.
Dina arbetsdagar är praktiska, tekniska och varierande - med tydligt fokus på maskinservice. Du ansvarar för att våra maskiner är kontrollerade, säkra och redo att användas. Exempel på arbetsuppgifter:
- Felsöka, laga och serva elanslutna småmaskiner och verktyg
Ta emot, kontrollera och iordningställa maskiner före och efter intern utlåning
Bedöma och åtgärda fel internt eller skicka vidare vid behov
Hantera truckkörning och viss intern logistik kopplad till maskiner och utrustning
Vårt erbjudande
Du kliver in i en avdelning som nyligen fått en ny avdelningsansvarig och där vi aktivt arbetar med att förenkla och strukturera våra arbetssätt. Det innebär att du får möjlighet att påverka hur vi jobbar framåt och bidra med idéer som gör arbetet smidigare och mer effektivt - både för dig och dina kollegor.
Hos oss blir du en del av en arbetsplats med stark gemenskap och nära samarbete. Vi är en trygg och stabil arbetsgivare där långsiktighet är viktigt, och där du ges möjlighet att utvecklas i din roll över tid.
Vi söker dig som har erfarenhet av att serva, felsöka och reparera maskiner och verktyg, med särskild kompetens inom elanslutna småmaskiner. Du arbetar självständigt, tar eget ansvar och känner dig trygg i att planera och driva ditt arbete framåt. Du trivs med att arbeta nära produktion och stötta kollegor i vardagen - hos oss är det främst våra egna medarbetare som är dina kunder. Med god servicekänsla och tillgänglighet hittar du lösningar som minimerar avbrott i arbetet.
Som person är du noggrann, strukturerad och lösningsorienterad. Du är positiv, hjälpsam och bidrar till en god stämning i arbetsgruppen. B-körkort krävs då rollen innebär resor mellan våra lager på öarna samt ibland till Göteborg.
Du behöver även ha:
Datorvana
Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande är truck- eller liftkort samt kunskap om 5S och systematiskt förbättringsarbete.
Mer om tjänsten och rekryteringsprocessen
Tjänsten innebär arbete på plats på Öckerö, med arbetstider 06:30-15:30. Eftersom några av våra största kunder är Försvarsmakten och FMV kommer den som blir aktuell för tjänsten att genomgå en säkerhetsprövning.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Salim El Amrani, på telefon 031 756 00 89 eller maila salim.elamrani@ovarvet.se
. Ansök genom att klicka på "ansök nu" och fyll i formuläret där du kommer få besvara urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Vill du även bifoga ditt CV går det bra men det är inget måste.
Vi ser fram emot din ansökan!
Ö-varvet är ett nybyggnads- och reparation /servicevarv som utför torrsättning, reparation/service, ombyggnation, nybyggnation och marinelektronik på Öckerö. Vår mekaniska produktion sker på Hönö där vi utför till exempel tillverkning av vinschar samt stål- och aluminiumkonstruktioner.
Vi finns i en fantastisk miljö ute på Öckerö. Bor du ute på öarna har du säkert koll på hur du tar dig hit men att ta sig till oss från stan är också enkelt. Färjorna avgår var tionde minut från Lilla Varholmen och resan tar endast 12 minuter. Väl över på andra sidan är det endast ett par kilometer till Varvet och det finns både bussförbindelse och fin cykelväg.
