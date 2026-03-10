Servicetekniker
2026-03-10
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
, Stockholm
Gillar du frihet under ansvar? Sök rollen som Servicetekniker idag!
Fungerar du bäst i en praktisk roll och har en god teknisk förståelse inom mekanik alternativt elektronik? Är du även en naturlig problemlösare?
Då är du vår nästa stjärna!
TSG Solutions Sweden AB söker nu Servicetekniker med utgångspunkt Blekinge/ södra Småland. Så ta chansen och hoppa på en fantastisk möjlighet att få arbeta fritt under ansvar.
I rollen utgår du hemifrån, du har tillgång till egen servicebil och du spenderar mycket tid ute hos kunderna.
Vi erbjuder!
Om du börjar arbeta hos oss på TSG kommer du att få en arbetsplats där vi både bryr oss om och hjälper varandra. Ditt arbete kommer att präglas av frihet under ansvar där du själv planerar hur dina dagar ser ut. Du har tillgång till en egen servicebil och spenderar dagarna att lösa mekaniska och elektriska problem ute hos kunderna.
Vi vet att jobbet som Servicetekniker kan vara fysiskt påfrestande, därför har vi tillfört ett naprapattillskott utöver friskvårsbidrag. Vi är övertygade om att, för att göra ett bra jobb, behöver man må bra och ha kul på jobbet!
På tal om att göra ett bra jobb!
Som tekniker hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att utföra service och installationer ute hos våra kunder.
Med en god förståelse för helheten, samt ett intresse förfelsökning & reparation, löser du tillsammans med kollegor och support de problem våra kunder kan tänkas ha.
I rollen har du mycket kundkontakt och den ena dagen är aldrig den andra lik. Du ställs inför både stora och små utmaningar och hos oss finns bra förmåner, möjlighet att påverka samt goda chanser till utveckling.
Du har tjänstebil, där ditt dagliga arbete utgår hemifrån. Våra kunder är branschens olika oljebolag, elbilsladdoperatörer och mindre bensinstationer där du kommer vara vårt ansikte utåt.
En helt vanlig arbetsdag kan bestå av
Felavhjälpning på drivmedelspumpar, betalterminaler, elbilsladdstationer, kassasystem samt övrig utrustning på en bensinstation.
Installera, demontera samt starta upp pumpar, betalterminaler, elbilsladdare, kassasystem samt övrig utrustning på en bränslestation
Utföra reparation av trafikskadad utrustning
Löpande informera kund och kollegor om status för arbetet du utför
Ansvara för att allt arbete utförs på ett säkert sätt, både för dig och din omgivning
Vara en del av företagets beredskapslista för att hantera service utanför normal arbetstid
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du har följande;
gymnasial utbildning
erfarenhet av el & mekanik
God datavana
B-körkort ett krav, då du utgår från din egen service van. Det kan förekomma övernattningar i samband med installationer och större projekt.
Har du dessutom en utbildning inom el (t ex BB1) är det starkt meriterande i urvalsprocessen.
Är du intresserad av att höra mer?
Skicka din ansökan (CV + personligt brev) redan idag till ian.sjolin@tsgnortheurope.com
I ämnesraden skriver du "Ansökan Servicetekniker syd samt ditt namn".
Vi kommer att löpande hantera urval & intervjuer där vi har för avsikt att tillsätta tjänsten så snart vi har hittat rätt medarbetare.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: ian.sjolin@tsgnortheurope.com
TSG Solutions Sweden AB
Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Regional Service Manager
Ian Sjölin
ian.sjolin@tsgnortheurope.com
