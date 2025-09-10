Servicetekniker
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Huvuduppdrag Samhälle har som syfte att öka invånarnas livskvalitet och möjlighet att påverka sina levnadsförhållanden. Gemensamt skapar huvuduppdragets verksamheter förutsättningar för god hälsa, en attraktiv, tillgänglig och levande stadsmiljö, landsbygd och natur, en trygg och hälsosam inomhus- och utomhusmiljö, ett rikt utbud av kultur, idrott, fritid samt en god infrastruktur.
Tjänsten ingår i enheten Fordon, förråd och verkstad som innefattar 15 medarbetare.Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Som servicetekniker ansvarar du för att ta emot, utföra och följa upp samtliga uppdrag som kommer in till verkstaden. Ditt huvudsakliga fokus ligger på service och reparation av småmaskiner, parkmaskiner och fordon som används inom kommunens verksamhet.
Detta innebär:
• Utföra service, underhåll, översyn och säsongsöversyn av maskiner, redskap, fordon och utrustning.
• Arbeta i nära samarbete med ansvarig arbetsledare för att planera och genomföra underhållsinsatser.
• Genomföra felsökning och reparationer både i verkstad och ute på fält.
• Utföra kalibrering av alkolås enligt gällande rutiner.
• Montera eller modifiera extrautrustning och tillbehör på fordon, maskiner och redskap.
• Lösa uppkomna situationer och fel som orsakar driftstopp, med målet att snabbt få maskiner och fordon i bruk igen.
• Beställa reservdelar och material som behövs för verksamheten.
• Granska fakturor och avrapportera dessa i system som KomMa och Proceedo.
• Tjänsten kan komma att innefatta vinterberedskap.
Du ska även hålla dig uppdaterad kring gällande rutiner och instruktioner kopplade till din tjänst samt använda den skyddsutrustning som tillhandahålls enligt arbetsmiljöregler.Kvalifikationer
För att lyckas i roll som servicetekniker hos oss är du strukturerad, ansvarstagande, kommunikativ och drivs av att hjälpa dina kollegor.Kvalifikationer
• Erfarenhet av arbete med småmaskiner och parkmaskiner.
• Erfarenhet av arbete med fordon.
• God teknisk förståelse och vana vid felsökning.
• Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för egna uppdrag.
• Flexibilitet att växla mellan verkstadsarbete och uppdrag ute i fält.
• Ha god samarbetsförmåga och serviceinriktad inställning.
• Körkort B med manuell växellåda är ett krav.
Följande är meriterande:
• Körkort med högre behörighet än B
• Truckkort
• Heta arbeten
• Säkerhet på väg /Arbete på väg
Du behärskar svenska i tal och skrift, har goda IT-kunskaper samt är en kunnig användare av Office-programmen.
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du är en positiv person som ger det där lilla extra, samtidigt som du brinner för att ge våra kunder bästa möjliga service!
ÖVRIGT
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Ersättning
