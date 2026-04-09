Servicetekniker - Truckar & Lagerutrustning
Silverstone AB / Maskinreparatörsjobb / Ljungby
2026-04-09
I tjänsten som Servicetekniker - Truckar & Lagerutrustning kommer du att arbeta med:
Teknisk support
Felsökning, reparation och service av motviktstruckar samt övriga produkter i vårt sortiment, såsom staplare och motorlyftvagnar. Arbetet utförs både i vår verkstad och ute hos kund.
Montering av diverse delar till motviktstruckar inför leverans exempelvis stativ, aggregat, gafflar, belysning mm.
Leveranskontroll av motviktstruckar
För tjänsten krävs lämplig yrkesutbildning och/eller erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift då såväl intern som extern kommunikation kräver detta. Vi söker en tekniskt kunnig person som har god datorvana. B-körkort är ett krav.
Meriterande om du har erfarenhet utav reparation av motviktstruckar.
Som person så söker vi efter en positiv, noggrann, självgående, lösningsorienterad och prestigelös person som gillar att arbeta i lag och hjälpa sina kollegor och föra företaget framåt.
Vi erbjuder
Vi är ett företag som värnar om våra anställda och vi erbjuder en positiv och trivsam arbetsplats med högt i tak i ett etablerat företag.
Vi erbjuder tills vidare anställning, fast lön enl. Ö.K, kontinuerliga utbildningar, stort utrymme för rätt person att utveckla och förbättra. Vi uppmuntrar nytänkande och kreativitet.
I denna rekrytering sker intervjuer löpande.
Vänligen ring Verksamhetschef Tommy Andersson för mer info, 070-508 63 80 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
E-post: tommy@silverstone.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicetekniker - Truckar". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Silverstone AB
(org.nr 556346-9310)
Gjuterigatan 10 (visa karta
)
341 31 LJUNGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Tommy Andersson tommy@silverstone.se 070-5086380 Jobbnummer
