Servicesnickare i Båstad med omnejd

Servicesnickare
Vi söker Servicesnickare för att förstärka vårt team på FastBygg. Fastbygg arbetar med varierande projekt så som ny, om och tillbyggnationer för både privat personer, företag, kommun och statliga verksamheter. Det innebär att din arbetsdag kommer vara varierad och alltid erbjuda nya utmaningar. Vår personal är vår viktigaste tillgång och vårt ansikte utåt, vilket innebär att vi ställer höga krav på våra anställda.Publiceringsdatum2026-04-13Profil
Tjänsten är tillsvidare med provanställning på 6 månader.
Kraven Vi har är att sökande har kunskaper med hur och varför, vilket Vi ser vi som en självklarhet. Vi rekryterar bara proffs. Därtill...
• Minst 5 års erfarenhet
• Kan planera och är strukturerad
• Har B-körkort
• Förstår och behärskar svenska i tal och skrift
För att trivas i denna tjänst är din arbetsplats är alltid ren och organiserad. Du har ett professionellt bemötande, positivitet och hög arbetsmoral och förstår att du är vårt ansikte ut mot våra kunder. Du förstår innebörden av "work smarter not harder" och tänker alltid steget längre för att laget och slutkund alltid skall få det miljövänligaste, mest ekonomiska och byggtekniskt riktiga resultatet som möjligt.Om företaget
FastBygg har varit verksamma i över 30 år och tillhandahålla projektering-, bygg- och installationstjänster inom om-, till-, nybyggnation av bostäder, affärs, kontors och industribyggnader. Vi är i största delen verksamma i Nordvästra Skåne och södra Halland.
Vi erbjuder ett utmanande arbetstempo, ständig problemlösning och möjlighet till ersättning utöver avtal där prestationen överstiger förväntningarna.
Många är kallade men få utvalda. Tror du att du har vad som krävs och hade klarat att vara en del av ett komplett lag är du välkommen att skicka din ansökan till Fastbygg@fastbygg.se
. Rekrytering sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: Fastbygg@fastbygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fast Entreprenad Bygg AB
(org.nr 556690-2028), https://www.fastbygg.se/
Hallandsvägen 17
)
269 36 BÅSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9851280