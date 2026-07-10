Servicesnickare
SSE Byggentreprenad AB / Snickarjobb / Malmö Visa alla snickarjobb i Malmö
2026-07-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
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Vi söker en engagerad och självgående servicesnickare som vill bli en del av vårt team. Hos oss får du ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik. Du kommer att arbeta med servicearbeten, renoveringar, ombyggnationer och reparationer hos både privatpersoner och företag.
Du är företagets ansikte utåt och trivs med att ge god service samt leverera ett arbete av hög kvalitet.Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Service- och reparationsarbeten
Renovering av kök, badrum och övriga utrymmen
Montering av dörrar, fönster och inredning
Mindre om- och tillbyggnationer
Felsökning och praktisk problemlösning på plats
Vi söker dig som
Har erfarenhet som snickare eller servicesnickare.
Kan arbeta självständigt och ta eget ansvar.
Är noggrann, lösningsorienterad och serviceinriktad.
Har B-körkort (krav).
Vi erbjuder
Ett omväxlande och självständigt arbete.
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö.
Tillsvidareanställning med provanställning.
Möjlighet att utvecklas inom företaget.Om företaget
Vi är ett byggföretag som utför service-, renoverings- och byggarbeten åt privatpersoner, företag och fastighetsägare.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: rekrytering@ssebyggentreprenad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SSE Byggentreprenad AB
(org.nr 556777-3097) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9999216