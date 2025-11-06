Servicerådgivare / Kundmottagare
2025-11-06
Är du en erfaren servicerådgivare/kundmottagare som brinner för kundservice? Vill du arbeta tillsammans med ett engagerat team där kundens upplevelse alltid står i centrum? Då kan det här vara din nästa möjlighet! Din roll
Som servicerådgivare/kundmottagare ansvarar du för att ta emot våra kunder, boka och planera verkstadsarbeten, lämna ut reservdelar samt säkerställa en effektiv hantering av ärenden. Du arbetar nära både verkstadschef, tekniker och övriga kollegor, och ser till att kundens behov möts på bästa möjliga sätt.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Bokning och planering av service och reparationer
Skadeärenden mot försäkringsbolag
Fakturering och kontroll av inkommande fakturor
Administration av serviceavtal och övriga administrativa arbetsuppgifter
Din profil
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av arbete som servicerådgivare alt. kundmottagare inom fordonsbranschen.
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, serviceinriktad och ha en god administrativ förmåga. Du trivs i en dynamisk miljö där du får kombinera kundkontakt med administration och problemlösning.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av system som KOBRA och CABAS (meriterande)
Goda kunskaper i Excel
Fordonsteknisk utbildning (meriterande)
Förmåga att planera, prioritera och skapa goda kundrelationer
Vi värdesätter en positiv inställning, samarbetsförmåga och viljan att ge det lilla extra för både kunder och kollegor.
Krav:
Svenska och engelska i tal och skrift
B-Körkort
Meriterande:
Ytterligare erfarenhet från fordonsbranschen
C- eller D-körkort
Vi erbjuder:
Hos oss får du ett varierat och ansvarsfullt arbete där du blir en del av ett engagerat team. Vi satsar på utbildning och utveckling, och ger dig möjlighet att växa inom företaget.
100% tillsvidareanställning (sex månaders provanställning)
Individuell lönesättning
Arbetstid 07-16
Friskvårdsbidrag
Varför välja oss?
Hos oss får du chansen att växa både professionellt och personligt. Vi värdesätter våra medarbetare högt och erbjuder en arbetsmiljö där du kan trivas och utvecklas. Vi tror på att ge dig de bästa förutsättningarna för att lyckas och göra skillnad varje dag.
Lastvagnsverkstan i Örebro AB är en del av Svenska Neoplan koncernen som är generalagent för Neoplan bussar och MAN lastbilar. Koncernens huvudsakliga inriktning är service, försäljning, finansiering och transporter i buss- och lastbilsbranschen.
Vi intervjuar löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Detta är ett heltidsjobb.
Lion's Trucks AB (org.nr 556173-4152), http://www.neoplan.se
Svenska Neoplan AB
Marie Johansson marie.johansson@neoplan.se
9591111