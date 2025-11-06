Servicerådgivare / Kundmottagare

Lion's Trucks AB / Inköpar- och marknadsjobb / Örebro
2025-11-06


Är du en erfaren servicerådgivare/kundmottagare som brinner för kundservice? Vill du arbeta tillsammans med ett engagerat team där kundens upplevelse alltid står i centrum? Då kan det här vara din nästa möjlighet! Din roll
Som servicerådgivare/kundmottagare ansvarar du för att ta emot våra kunder, boka och planera verkstadsarbeten, lämna ut reservdelar samt säkerställa en effektiv hantering av ärenden. Du arbetar nära både verkstadschef, tekniker och övriga kollegor, och ser till att kundens behov möts på bästa möjliga sätt.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:

Bokning och planering av service och reparationer


Skadeärenden mot försäkringsbolag


Fakturering och kontroll av inkommande fakturor


Administration av serviceavtal och övriga administrativa arbetsuppgifter

Din profil
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av arbete som servicerådgivare alt. kundmottagare inom fordonsbranschen.
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, serviceinriktad och ha en god administrativ förmåga. Du trivs i en dynamisk miljö där du får kombinera kundkontakt med administration och problemlösning.
Vi ser gärna att du har:

Erfarenhet av system som KOBRA och CABAS (meriterande)


Goda kunskaper i Excel


Fordonsteknisk utbildning (meriterande)


Förmåga att planera, prioritera och skapa goda kundrelationer


Vi värdesätter en positiv inställning, samarbetsförmåga och viljan att ge det lilla extra för både kunder och kollegor.
Krav:
Svenska och engelska i tal och skrift


B-Körkort


Meriterande:

Ytterligare erfarenhet från fordonsbranschen


C- eller D-körkort

Vi erbjuder:
Hos oss får du ett varierat och ansvarsfullt arbete där du blir en del av ett engagerat team. Vi satsar på utbildning och utveckling, och ger dig möjlighet att växa inom företaget.

100% tillsvidareanställning (sex månaders provanställning)


Individuell lönesättning


Arbetstid 07-16


Friskvårdsbidrag

Varför välja oss?
Hos oss får du chansen att växa både professionellt och personligt. Vi värdesätter våra medarbetare högt och erbjuder en arbetsmiljö där du kan trivas och utvecklas. Vi tror på att ge dig de bästa förutsättningarna för att lyckas och göra skillnad varje dag.
Lastvagnsverkstan i Örebro AB är en del av Svenska Neoplan koncernen som är generalagent för Neoplan bussar och MAN lastbilar. Koncernens huvudsakliga inriktning är service, försäljning, finansiering och transporter i buss- och lastbilsbranschen.
För ansökan, klicka på knappen nedan. Vi intervjuar löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi hörs!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lion's Trucks AB (org.nr 556173-4152), http://www.neoplan.se

Arbetsplats
Svenska Neoplan AB

Kontakt
Marie Johansson
marie.johansson@neoplan.se

Jobbnummer
9591111

