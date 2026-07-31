Servicerådgivare
J Bil AB / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Linköping
2026-07-31
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J BIL är en del av Wismo Group, en av Sveriges största bilimportörer. Vi ansvarar för importen av några av marknadens mest framstående bilmärken, inklusive Peugeot, Opel, DS, Citroën och Mitsubishi. Som en del av den framgångsrika danska koncernen Wismo Group präglas vi av ambition, framåtanda och en stark kultur där det är kort väg från tanke till handling.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team och arbeta som Servicerådgivare på vår anläggning i Linköping. Tjänsten är ett vikariat på 6 månader, med goda möjligheter till förlängning.
Om rollen som servicerådgivare
Som servicerådgivare hos oss är du en viktig länk mellan kunden och verkstaden. Du kommer att vara ansiktet utåt för J BIL och ansvara för att ge varje kund en förstklassig upplevelse. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Ta emot och hantera bokningar för service och reparation via telefon och e-post.
Planera och koordinera arbeten för teknikerna på anläggningen.
Ge råd och vägledning till kunder om serviceåtgärder och reparationer.
Beräkna och kommunicera prisofferter samt hantera betalningar.
Arbeta aktivt med att förbättra rutiner och processer i kundmottagningen för att säkerställa högsta möjliga kundnöjdhet.
Du kommer att ha ett nära samarbete med dina kollegor i kundmottagningen för att säkerställa smidiga arbetsflöden och nöjda kunder.
Vem söker vi?
Vi letar efter dig som har en naturlig förmåga att skapa goda relationer och alltid strävar efter att leverera resultat. Du är lyhörd, serviceinriktad och har en stark vilja att hitta de bästa lösningarna för kundens behov. För att trivas i rollen ser vi att du är:
En lagspelare som trivs med samarbete och bidrar till en positiv stämning på arbetsplatsen.
Strukturerad och noggrann – du vet att ordning och reda är nyckeln till framgång.
Lösningsorienterad och kreativ i att hantera utmaningar.
Lugn och fokuserad även under perioder med hög arbetsbelastning.
Erfarenhet från bilbranschen.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från en liknande roll inom servicemarknad eller kundservice. Har du dessutom kunskaper i system som Kobra och Cabas är det ett stort plus, men inget krav. Du är van att arbeta i digitala system och har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi värdesätter personlighet och engagemang högt. Det viktigaste är att du delar våra värderingar och är beredd att arbeta enligt dem till 100 %.
Varför J BIL?
På J BIL erbjuder vi en arbetsplats med en stark företagskultur där du får möjlighet att utvecklas och bidra till vår framgång. Här finns ambitioner, arbetsglädje och korta beslutsvägar. Vi tror på att investera i våra medarbetare och att tillsammans skapa en miljö där både du och företaget kan växa.
Övrigt om tjänsten
Vikariat på 6 månader, med goda möjligheter till förlängning.
Körkort B är ett krav.Publiceringsdatum2026-07-31Så ansöker du
Vi ser fram emot att få läsa din ansökan!
Ansök senast den 31 augusti, men vänta inte vi behandlar ansökningar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare J Bil AB
(org.nr 556343-9487)
Attorpsgatan 1 (visa karta
)
582 73 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10017122