Serviceminded Fälttekniker / Radonmätare sökes!

Bidra till en säkrare inomhusmiljö genom att spåra och mäta radon. Hos Radonkonsult får du en viktig roll i att skydda människors hälsa och arbeta med modern mätteknik i en dynamisk vardag.
OM TJÄNSTEN
Som Fälttekniker radonmätning sätter du upp och tar ner radonmätare hos kunder samt sammanställer analysrapporter enligt företagets rutiner. Arbetet kombinerar praktiskt fältarbete med ordningsamt administrativt arbete i dator.
Du erbjuds
• Introduktion och utbildning i nya metoder och mätstandarder
• Stöttande team, tydliga mallar och effektiva system
• Möjlighet till förlängning eller överrekrytering av Radonkonsult vid gott resultat
ARBETSUPPGIFTER

Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att självständigt utföra radonmätningar, hantera teknisk utrustning och ge professionell rådgivning till kunder för att bidra till en hälsosam inomhusmiljö.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av:
• Planera och genomföra uppsättning/nedtagning av radonmätare
• Säkerställa korrekt placering, märkning och dokumentation i våra system
• Hantera försändelser/returer och enklare lagerlogistik
• Kvalitetskontrollera mätdata och ta fram kund- och analysrapporter enligt mall
• Återkoppla avvikelser till kollegor/kundansvariga
• Bidra till ordning, säkerhet och god kundupplevelse
VI SÖKER DIG SOM
• Har B-körkort
• Har en god datorvana (t.ex. Word/Excel/Google, filhantering)
• Noggrannhet och följsamhet mot rutiner/checklistor
• Förmåga att läsa enklare ritningar/planlösningar
• Fysisk rörlighet (trappor/teknikutrymmen; hantering av kollin ca 10-15 kg)
• Tillgänglig under oktober-april
• God kommunikationsförmåga i svenska, i tal och skrift
• Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av fältarbete (service, installation, logistik, bygg, fastighet eller miljömätningar)
• Vana av kundkontakt och självständig planering av arbetsdag
• Erfarenhet av kvalitetssystem/dokumentationskrav
• Grundläggande kunskap om byggnader/ventilation/miljöteknik
• Erfarenhet av resor i tjänst
• Utbildning inom bygg, miljö, teknik eller naturvetenskap
• Erfarenhet av lager/logistik
• Körkort BE är ett plus
• För att lyckas i rollen har du följande egenskaper:
• Hjälpsam
• Stresstolerant
• Social
• Ansvarstagande
INFORMATION OM FÖRETAGET
Radonkonsult AB hjälper hushåll, fastighetsägare och företag att mäta, analysera och åtgärda radon på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Vi utgår från Norrtälje och arbetar över hela Sverige med kvalitet, noggrannhet och kundnytta som ledstjärnor Ersättning
